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Том Круз и Илон Маск снимут боевик в космосе

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Том Круз и компания Илона Маска SpaceX готовят боевик, который планируют снимать в космосе. У проекта пока нет студии, однако источники сообщают, что это точно не продолжение «Миссия: невыполнима».

Вместе с Крузом и Маском над фильмом работает агентство NASA. Будет он снят в космосе полностью или частично, не уточняется.

Круз давно практикует экстремальные методы съемок. Он прыгал с парашютом 106 раз ради одной сцены, забирался на самое высокое здание в мире и задерживал дыхание под водой на 6 минут. На съемках шестой «Миссии» он сломал колено, прыгая с одного здания на другое. Подробнее о его трюках можно почитать здесь.

Ближайшие проекты Круза пострадали из-за вспышки коронавируса. Релиз боевика «Топ Ган: Мэверик» перенесли на полгода, с июля на декабрь 2020-го, а съемки седьмой «Миссии» заморозили из-за усиления эпидемии в Италии.

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Источник: Deadline

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Режиссер:Анна Меликян
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