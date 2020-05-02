Netflix работает над продолжением боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению»

Netflix запустил в разработку продолжение боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению». Сценарий вновь напишет Джо Руссо, один из режиссеров «Мстители: Финал».

«Я подписал контракт на сценарий новой части. Сейчас мы прикидываем, какой может быть эта история, — сказал Руссо в интервью Deadline. — Мы пока не знаем, что это будет — сиквел или приквел. Первый фильм завершился открытым финалом и вызвал много вопросов у зрителей».

Режиссером «Тайлера Рейка» выступил Сэм Харгрейв, работавший координатором трюков в фильмах Marvel. Руссо надеется, что он снимет продолжение, а Крис Хемсворт вновь исполнит главную роль.

«Тайлер Рейк» рассказывает о наемнике, который берется за новое задание — вызволить из рук похитителей сына осужденного наркобарона. Мальчик случайно стал пешкой в войне двух безжалостных преступников и теперь окружен вооруженными до зубов бойцами. Чтобы спасти его, Рейк проникает в город Дакка, столицу государства Бангладеш, но вскоре сам становится целью местных бандитов и солдат, воюющих по одну сторону.

Согласно прогнозам, фильм идет на рекорд среди фильмов Netflix: за первые четыре недели он должен привлечь 90 миллионов пользователей. Это больше, чем у «Правосудия Спенсера» (85 миллионов), «Призрачной шестерки» (83 миллионов), «Птичьего короба» (80 миллионов) и «Загадочного убийства» (73 миллиона).

О том, как создавался «Тайлер Рейк», КиноПоиск рассказывал здесь.

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Источник: Deadline