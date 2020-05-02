Николас Кейдж сыграет Джо Экзотика, героя документалки «Король тигров»

Николас Кейдж исполнит главную роль в сериале о Джо Экзотике, бывшем владельце частного зоопарка, осужденном за попытку заказного убийства защитницы животных. Это будет первый проект актера на телевидении.

Сериал будет состоять из восьми серий. Его шоураннером станет Дэн Лагана, работавший над «Американским вандалом». Одним из продюсером выступит сам Кейдж.

В основу сценария ляжет статья «Джо Экзотик: Мрачное путешествие в мир обезумевшего мужчины», опубликованная в Texas Montly.

Джо Экзотик — бывший владелец частного зоопарка в Оклахоме с тиграми, львами и другими экзотическими животными. «Гей-реднек с пушкой», как он сам себя называл, Джо долгое время наслаждался жизнью и полигамией, пока на него не обратила внимание защитница животных Кэрол Баскин, которая взялась закрыть его зоопарк. Джо попытался избавиться от Баскин и в 2019 году был осужден за организацию заказного убийства и жестокое обращение с животными.

В марте Netflix выпустил документалку про Экзотика «Король тигров: Убийство, хаос и безумие». По данным Nielsen, за первые 10 дней сериал привлек 34,3 миллиона уникальных зрителей, опередив первый сезон «Очень странных дел» (31,2 миллиона). Подробнее о шоу КиноПоиск рассказывал в рубрике «Сериал недели».



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Источник: Variety