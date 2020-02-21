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Тайка Вайтити снимет новый фильм во вселенной «Звездных войн»

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Режиссер Тайка Вайтити поставит новый фильм во вселенной «Звездных войн». Он также напишет сценарий в соавторстве с Кристи Уилсон-Кернс («1917»). Подробности проекта не разглашаются.

Кроме того, студия Disney анонсировала новый сериал по «Звездным войнам». Шоураннером выступит Лесли Хэдланд, автор «Жизней матрешки». Шоу выйдет на стриминговом сервисе Disney+. Дата релиза обоих проектов не объявлена.

Дебют Вайтити во вселенной «Звездных войн» состоялся в прошлом году: он срежиссировал финальный эпизод первого сезона «Мандалорца» и озвучил одного из героев сериала — дроида IG-11.

Источник: Starwars.com

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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