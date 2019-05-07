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В соцсетях новый челлендж: пользователи воссоздают наряды звезд с бала MET Gala

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Пользователи соцсетей запустили новый челлендж #metgalachallenge. Он похож на знаменитый челлендж #изоизоляция, в котором российские пользователи участвовали в марте и апреле, однако вместо картин и скульптур надо воссоздавать самые яркие и безумные наряды звезд с бала Института костюма (он же MET Gala).

MET Gala — самое долгожданное и масштабное светское событие весны. Оно проходит ежегодно в первый понедельник мая с 1948 года. Каждый бал посвящен выставке, которая открывается в музее на пару дней позже. Выставки эти тематические, и они определяют дресс-код бала. В этом году из-за пандемии коронавируса MET Gala отложили на неопределенный срок.

Теперь пользователи пародируют Джареда Лето, Леди Гага, Лили Коллинз и других знаменитостей. Для создания нарядов используют и старые газеты, и шторы, и даже туалетную бумагу.

Рианна

Джаред Лето

Лили Коллинз

Зендея

Эзра Миллер

Кара Делевинь

Ариана Гранде

Леди Гага

Жанель Моне

Лили Рейнхарт

Билли Портер

Бонус

Чихуахуа по кличке Кимба в образах Блейк Лайвли и Сары Джессики Паркер.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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