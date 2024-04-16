Том Харди в образе Аль Капоне: Постер и кадры фильма «Лицо со шрамом»

Режиссер Джош Транк выложил постер своего предстоящего фильма «Лицо со шрамом», в котором Том Харди исполнил роль гангстера Аль Капоне.

Фильм рассказывает историю Аль Капоне, контролировавшего преступный мир Чикаго в 1920-е уже после тюремного заключения. Когда-то могущественный криминальный авторитет, Капоне после выхода из тюрьмы лишился былой власти, всех друзей и союзников. Тяжело переживающий сифилис, он вспоминает о прошлом, когда по его приказам на чикагских улицах умирали люди и ломались человеческие жизни. Медленно теряя рассудок, он проводит последние дни в своем флоридском особняке. Но есть те, кто подозревает, что Капоне лишь прикидывается, чтобы никто не добрался до миллионов, которые он успел припрятать заранее.

Также оператор Питер Диминг и фотограф Грег Уильямс поделились кадрами со съемок картины.

Помимо Харди, в «Лице со шрамом» снялись Мэтт Диллон («Сосны»), Линда Карделлини («Родословная»), Кэтрин Нардуччи («Клан Сопрано») и Кайл МакЛоклен («Твин Пикс»).

Фильм выйдет на стриминг-платформах 12 мая.