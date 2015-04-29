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Находка дня: Мрачные иллюстрации с Риком и Морти, Русалочкой и Конем БоДжеком

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Бразильский художник Марсело Вентура создает иллюстрации с разными персонажами поп-культуры, от слоненка Дамбо до Рика и Морти. Он изображает их лишенными привычного лоска, а его стилистка делает знакомых героев гораздо более мрачными и даже зловещими. Вот несколько его работ:

«Русалочка»

«Червяк Джим» (в костюме Спауна)

«Дамбо»

Джокеры

«Отель Трансильвания»

Пеннивайз («Оно») против Коралины («Коралина в Стране Кошмаров»)

«Подземелье Драконов»

Малыш Йода («Мандалорец»)

«Очень странные дела»

«Могучие рейнджеры»

«Где ты, Скуби-Ду?»

«Конь БоДжек»

Базз («История игрушек») против Чужого («Чужой»)

«Рик и Морти»

Эпичная тайная вечеря («Рик и Морти», «Гриффины», «Футурама», «Бивис и Батт-Хед», «Американский папаша», «Южный парк»)

С остальными работами художника можно ознакомиться в его Instagram.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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