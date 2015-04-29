Находка дня: Мрачные иллюстрации с Риком и Морти, Русалочкой и Конем БоДжеком

Бразильский художник Марсело Вентура создает иллюстрации с разными персонажами поп-культуры, от слоненка Дамбо до Рика и Морти. Он изображает их лишенными привычного лоска, а его стилистка делает знакомых героев гораздо более мрачными и даже зловещими. Вот несколько его работ:

Джокеры

Малыш Йода («Мандалорец»)

С остальными работами художника можно ознакомиться в его Instagram.

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