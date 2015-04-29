Находка дня: Мрачные иллюстрации с Риком и Морти, Русалочкой и Конем БоДжеком

Бразильский художник Марсело Вентура создает иллюстрации с разными персонажами поп-культуры, от слоненка Дамбо до Рика и Морти. Он изображает их лишенными привычного лоска, а его стилистка делает знакомых героев гораздо более мрачными и даже зловещими. Вот несколько его работ:
«Русалочка»
«Червяк Джим» (в костюме Спауна)
«Дамбо»
Джокеры
«Отель Трансильвания»
Пеннивайз («Оно») против Коралины («Коралина в Стране Кошмаров»)
«Подземелье Драконов»
Малыш Йода («Мандалорец»)
«Очень странные дела»
«Могучие рейнджеры»
«Где ты, Скуби-Ду?»
«Конь БоДжек»
Базз («История игрушек») против Чужого («Чужой»)
«Рик и Морти»
Эпичная тайная вечеря («Рик и Морти», «Гриффины», «Футурама», «Бивис и Батт-Хед», «Американский папаша», «Южный парк»)
С остальными работами художника можно ознакомиться в его Instagram.
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