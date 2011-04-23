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Гора из «Игры престолов» установил новый мировой рекорд. Он поднял штангу весом 501 кг

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Хафтор Бьёрнсон, известный по роли Горы в сериале HBO «Игра престолов», установил рекорд в экипировочной становой тяге. Актер поднял штангу весом 501 кг и побил предыдущий лучший результат (500 кг), который был достигнут британцем Эдди Холлом в 2016 году. Видео с установлением рекорда и подготовкой к нему было опубликовано на YouTube-канале Бьёрнсона.

Несмотря на видео с установлением рекорда, на данный момент неизвестно, засчитают ли Бьёрнсону достижение официально. Согласно правилам, рекорд должен быть установлен в рамках специального соревнования, тогда как актер взял 501 кг в своем спортзале в Исландии.

Бьёрнсон — исландский спортсмен-тяжеловес, многократный призер соревнований за звание «Самый сильный человек планеты». В 2015 году он побил тысячелетний рекорд на соревнованиях «Сильнейший викинг мира» в Норвегии, когда протащил 650-килограммовое 10-метровое бревно на пять шагов вперед. Прежний рекорд был установлен в начале X века исландским викингом Ормом Сильным, который пронес корабельную мачту на три шага, прежде чем сломал себе спину.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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