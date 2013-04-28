Звезды «Мстителей» воссоединились удаленно для премии Kids’ Choice Awards

Блокбастер «Мстители: Финал» взял главный приз премии Kids’ Choice Awards, вручение которой из-за пандемии коронавируса прошло дистанционно. Лента одержала победу в номинации «Любимый фильм», в связи с чем звезды картины воссоединились во время трансляции, чтобы поблагодарить зрителей. Награду удаленно получили Роберт Дауни-мл., Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало и Джереми Реннер.
Вот как распределились призы в других категориях:
- «Любимый актер в кино» — Дуэйн Джонсон
- «Любимая актриса в кино» — Дав Камерон
- «Любимый супергерой» — Человек-паук (Том Холланд)
- «Любимый мультфильм» — «Холодное сердце 2»
- «Любимый семейный сериал» — «Очень странные дела»
- «Любимый мультсериал» — «Губка Боб квадратные штаны»
- «Любимая актриса в сериале» — Милли Бобби Браун
- «Любимый актер в сериале» — Джейс Норман
В дополнении к вручению призов, организаторы Kids’ Choice Awards пожертвовали 1 млн долларов No Kid Hungry — национальной кампании, которая помогает голодающим детям во время пандемии.
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Источник: Variety