Звезды «Мстителей» воссоединились удаленно для премии Kids’ Choice Awards

Блокбастер «Мстители: Финал» взял главный приз премии Kids’ Choice Awards, вручение которой из-за пандемии коронавируса прошло дистанционно. Лента одержала победу в номинации «Любимый фильм», в связи с чем звезды картины воссоединились во время трансляции, чтобы поблагодарить зрителей. Награду удаленно получили Роберт Дауни-мл., Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало и Джереми Реннер.

Вот как распределились призы в других категориях:

В дополнении к вручению призов, организаторы Kids’ Choice Awards пожертвовали 1 млн долларов No Kid Hungry — национальной кампании, которая помогает голодающим детям во время пандемии.

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Источник: Variety