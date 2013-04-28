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Звезды «Мстителей» воссоединились удаленно для премии Kids’ Choice Awards

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Блокбастер «Мстители: Финал» взял главный приз премии Kids’ Choice Awards, вручение которой из-за пандемии коронавируса прошло дистанционно. Лента одержала победу в номинации «Любимый фильм», в связи с чем звезды картины воссоединились во время трансляции, чтобы поблагодарить зрителей. Награду удаленно получили Роберт Дауни-мл., Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало и Джереми Реннер.

Вот как распределились призы в других категориях:

В дополнении к вручению призов, организаторы Kids’ Choice Awards пожертвовали 1 млн долларов No Kid Hungry — национальной кампании, которая помогает голодающим детям во время пандемии.

«Мстители: Финал» и другие фильмы Marvel вы прямо сейчас можете посмотреть в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

Источник: Variety

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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