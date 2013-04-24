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Крис Эванс присоединился к Instagram. И принял вызов Криса Пратта

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Звезда блокбастеров Marvel Крис Эванс завел Instagram. До этого актер 8 лет общался с поклонниками через Twitter-аккаунт, но решился пополнить ряды Instagram-пользователей благодаря коллеге по «Мстители: Финал» Крису Пратту. Тот пригласил Эванса присоединиться к благотворительной кампании #ALLINCHALLENGE, цель которой — собрать деньги на питание пожилым, детям и нуждающимся во время пандемии коронавируса. По условиям акции участники должны пожертвовать от 10 долларов на сайте All In Challenge, и собранные деньги будут перечислены организациям No Kid Hungry, Meals on Wheels America и America’s Food Fund, которые помогают в борьбе с голодом.

Пратт ответил на вызов Джастина Бибера и предложил в обмен на пожертвования возможность сняться в фильме «Мир Юрского периода: Власть», причем стать жертвами динозавров. Свой вызов он бросил участникам команды «Мстителей» — Роберту Дауни-мл., Крису Хемсворту и Крису Эвансу. Дауни и Хемсворт пока молчат, а Эванс вызов принял и ради благой цели даже завел себе аккаунт в Instagram, который на момент написания новости набрал уже 1,4 млн подписчиков.

Актер посетовал, что у него нет такого шикарного лота, как у Криса Пратта, и взамен предложил тому, кто перечислит больше всего денег, виртуальную вечеринку с собой и основными участниками «Мстителей» — Робертом Дауни-мл., Скарлетт Йоханссон, Марком Руффало, Крисом Хемсвортом и Джереми Реннером. «Вы сможете спросить нас о чем угодно, мы все честно расскажем», — пообещал актер, на что в комментарии пришел Марк Руффало и предложил спрашивать все же «не о чем угодно» во избежание спойлеров. Также Эванс предложил виртуально сыграть в настольные игры и порекомендовал эрудит-игру «Scattergories».

Эванс, в свою очередь, бросил вызов Себастьяну Стэну, Энтони Маки и Билли Портеру. Все они пока что не ответили актеру.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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