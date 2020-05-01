КиноПоиск

Зои Белл запустила Instagram-челлендж. В нем Скарлетт Йоханссон дерется с Марго Робби

Обсудить0

Зои Белл, знаменитая дублерша Умы Турман в «Убить Билла», запустила в Instagram #BossBitchFightChallenge — шуточную игру, в которой приняли участие экшен-актрисы Голливуда. Белл, появлявшаяся в нескольких фильмах Квентина Тарантино и как актриса («Доказательство смерти», «Омерзительная восьмерка», «Однажды в… Голливуде»), умудрилась собрать в пятиминутном ролике как топовых звезд вроде Марго Робби, Холли Берри и Скарлетт Йоханссон, так и юных актрис (Джулия Баттерз из «Однажды в… Голливуде»).

Пятиминутный ролик начинается с того, что Зои скучает дома в изоляции и жалуется, что не может поиграть с друзьями. «Погодите-ка, я же могу поиграть с друзьями!» — внезапно осеняет Зои, и она наносит в камеру удар ногой, который «передается» Люси Лоулесс («Зена — королева воинов»). Далее удары принимают на себя «ангелы Чарли» Дрю Бэрримор и Кэмерон Диаз, Марго Робби и Рози Перес (Харли Квинн и ее напарница Рене Монтойя), Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью (мы увидим обеих в будущем боевике Marvel «Черная Вдова»). Также в виртуальной схватке участвуют Зои Салдана, Дэрил Ханна, Тэнди Ньютон, Холли Берри, Джульетт Льюис, Розарио Доусон и многие другие. Актрисы используют биты, бутылки с шампанским, гантели и щеночков и, несмотря на то что находятся в домашних условиях, мастерски исполняют трюки вроде падения с лестницы.

Позже все участницы выложили это видео у себя в Instagram со словами радости. «Было так весело! — написала Кэмерон Диаз. — Прикольный способ сразиться со скукой в компании крутышек». «Горжусь тем, что сразилась с этими экшен-оторвами в карантине!» — призналась Холли Берри. «Леди, вы мои герои!» — так подписала свой пост Зои Салдана.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Почему Харли Квинн — самая актуальная героиня комиксов
Через вселенные

ПодкастПочему Харли Квинн — самая актуальная героиня комиксов

23 марта6
Скарлетт Йоханссон не хотела сниматься в «Черной Вдове». Ее переубедила режиссер Кейт Шортланд

Скарлетт Йоханссон не хотела сниматься в «Черной Вдове». Ее переубедила режиссер Кейт Шортланд

11 марта7
Почему Скарлетт Йоханссон — главная актриса десятилетия
Портрет героя

ВидеоПочему Скарлетт Йоханссон — главная актриса десятилетия

5 марта49
Фильм недели: «Хищные птицы» — смешное и отвязное кино про супергероинь

Фильм недели: «Хищные птицы» — смешное и отвязное кино про супергероинь

5 февраля58

Главное сегодня

Альтернативная история в кино — от Филипа Дика до вселенной Marvel

Сегодня6
Альтернативная история в кино — от Филипа Дика до вселенной Marvel
Сериалы мая: «Бар „Эдди“», «Великая» и «Нормальные люди»
Сериалы

Сериалы мая: «Бар „Эдди“», «Великая» и «Нормальные люди»

Вчера10
Крис Эванс присоединился к Instagram. И принял вызов Криса Пратта

Крис Эванс присоединился к Instagram. И принял вызов Криса Пратта

3 часа назад0
Что выходит на КиноПоиск HD в мае: «Рик и Морти», «Дрянь» и «Смешарики»
КиноПоиск HD

Что выходит на КиноПоиск HD в мае: «Рик и Морти», «Дрянь» и «Смешарики»

Сегодня4
Четвертый «Джон Уик» перенесен на 2022 год

Четвертый «Джон Уик» перенесен на 2022 год

Сегодня, 15:106
Зои Белл запустила Instagram-челлендж. В нем Скарлетт Йоханссон дерется с Марго Робби

Зои Белл запустила Instagram-челлендж. В нем Скарлетт Йоханссон дерется с Марго Робби

Сегодня, 14:029
Вышел тизер «Страны Лавкрафта» Джордана Пила и Джей Джей Абрамса

Вышел тизер «Страны Лавкрафта» Джордана Пила и Джей Джей Абрамса

Вчера15
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт