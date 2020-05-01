Зои Белл запустила Instagram-челлендж. В нем Скарлетт Йоханссон дерется с Марго Робби

Зои Белл, знаменитая дублерша Умы Турман в «Убить Билла», запустила в Instagram #BossBitchFightChallenge — шуточную игру, в которой приняли участие экшен-актрисы Голливуда. Белл, появлявшаяся в нескольких фильмах Квентина Тарантино и как актриса («Доказательство смерти», «Омерзительная восьмерка», «Однажды в… Голливуде»), умудрилась собрать в пятиминутном ролике как топовых звезд вроде Марго Робби, Холли Берри и Скарлетт Йоханссон, так и юных актрис (Джулия Баттерз из «Однажды в… Голливуде»).

Пятиминутный ролик начинается с того, что Зои скучает дома в изоляции и жалуется, что не может поиграть с друзьями. «Погодите-ка, я же могу поиграть с друзьями!» — внезапно осеняет Зои, и она наносит в камеру удар ногой, который «передается» Люси Лоулесс («Зена — королева воинов»). Далее удары принимают на себя «ангелы Чарли» Дрю Бэрримор и Кэмерон Диаз, Марго Робби и Рози Перес (Харли Квинн и ее напарница Рене Монтойя), Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью (мы увидим обеих в будущем боевике Marvel «Черная Вдова»). Также в виртуальной схватке участвуют Зои Салдана, Дэрил Ханна, Тэнди Ньютон, Холли Берри, Джульетт Льюис, Розарио Доусон и многие другие. Актрисы используют биты, бутылки с шампанским, гантели и щеночков и, несмотря на то что находятся в домашних условиях, мастерски исполняют трюки вроде падения с лестницы.

Позже все участницы выложили это видео у себя в Instagram со словами радости. «Было так весело! — написала Кэмерон Диаз. — Прикольный способ сразиться со скукой в компании крутышек». «Горжусь тем, что сразилась с этими экшен-оторвами в карантине!» — призналась Холли Берри. «Леди, вы мои герои!» — так подписала свой пост Зои Салдана.

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