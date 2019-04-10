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Quibi выложил эпизоды своих сериалов на YouTube. Среди них — «Самая опасная игра» с Хемсвортом

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Стриминговый сервис Quibi, разработанный для просмотра сериалов и фильмов на мобильных устройствах, выложил на YouTube эпизоды нескольких проектов. Сериалы Quibi разделены на короткие серии (а фильмы — на главы), которые длятся до 10 минут.

Сейчас на YouTube-канале сервиса можно посмотреть серию «Самой опасной игры» с Лиамом Хемсвортом и Кристофом Вальцем, эпизод комедии «Кукла» с Анной Кендрик и серию триллера «Незнакомец». Эпизоды доступны в двух форматах: вертикальном и полноэкранном. Также Quibi предлагает бесплатный 90-дневный пробный период для новых пользователей.

«Самая опасная игра»

Лиам Хемсворт играет неизлечимо больного мужчину, который участвует в игре, надеясь, что выигрыш поможет беременной жене выжить после его смерти

«Кукла»

Писательница Коди (Анна Кендрик) выясняет, что у ее немолодого бойфренда есть секс-кукла. Но на этом сюрпризы не заканчиваются — оказывается, игрушка умеет разговаривать, и слышит ее только Коди. Вместе с куклой писательница отправляется в путешествие.

«Незнакомец»

Девушка по имени Клэр, использующая приложение для поиска попутчиков, берется подвезти незнакомца, который с порога заявляет, что только что совершил убийство.

Подробнее о сервисе Quibi, который запустился в начале апреля, мы рассказывали в этом материале.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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