Адам Драйвер сыграет кубинского команданте в фильме Джеффа Николса

Адам Драйвер сыграет главную роль в предстоящем фильме «Янки-команданте» (в оригинале — Yankee Comandante) Джеффа Николса («Укрытие», «Мад»). Картина расскажет о двух кубинских революционерах — легендарном Че Геваре и американце Уильяме Александре Моргане, который сначала помог Фиделю Кастро прийти к власти, а затем выступил против революционеров из-за их коммунистических взглядов. Предположительно, съемки начнутся в 2021 году.

В основу сценария ляжет одноименный материал журналиста Дэвида Грэнна, вышедший в 2012 году в журнале The New Yorker и рассказывающий о жизни Уильяма Александра Моргана. Морган был единственным американцем, получившим звание команданте. Он надеялся, что, после того как революционеры свергнут диктатора Фульхенсио Батисту, на Кубе установится демократия. Из-за антикоммунистических взглядов Моргана обвинили в контрреволюционной деятельности и расстреляли 11 марта 1961 года.

Вскоре после выхода материала в The New Yorker Джордж Клуни объявил, что хочет экранизировать эту историю. Он планировал выступить и как продюсер, и как режиссер, однако переключился на фильм «Охотники за сокровищами».

Ранее Адам Драйвер уже работал с Джеффом Николсом. Актер снялся в фантастическом триллере «Специальный полуночный выпуск».

Источник: Variety

