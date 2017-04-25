Вышел спецвыпуск «Парков и зон отдыха». Посмотрите отрывок из него

Канал NBC выпустил специальный эпизод сериала «Парки и зоны отдыха». В нем появились все звезды ситкома, включая Эми Полер, Ника Оффермана, Криса Пратта, Обри Плазу, Рашиду Джонс, Азиза Ансари, Бена Шварца, Роба Лоу. Спецвыпуск снимали удаленно, никто из актеров не покидал свои дома. Герои обсуждали жизнь в условиях изоляции и пандемии коронавируса и важность соблюдения социальной дистанции.

Всю выручку от трансляции выпуска NBC перечислит организации Feeding America, которая борется с нехваткой продовольствия во время пандемии COVID-19. Выйдет ли спецвыпуск онлайн, неизвестно. Пока можно посмотреть отрывок, в котором герои поют песню «5000 Candles in the Wind» — она звучала в финале третьего сезона.

«Парки и зоны отдыха» вышли в 2009 году и продлились шесть лет. Ситком снят в стиле мокьюментари и рассказывает о буднях сотрудников департамента парков и зон отдыха, расположенного в вымышленном американском городе Пауни. Главная героиня в исполнении Полер пытается справиться с бюрократией и нежеланием местных жителей что-то менять.