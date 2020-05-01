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Disney готовит ремейк «Геркулеса». Его продюсируют режиссеры «Мстителей»

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Disney запустила в разработку игровой ремейк мультфильма «Геркулес» 1997 года. У проекта пока нет режиссера и исполнителей главных ролей, но зато есть продюсеры — это братья Энтони и Джо Руссо, постановщики последних «Мстителей».

В основу оригинальной ленты легли греческие мифы о Геракле, сыне богов Зевса и Геры. В мультфильме также были элементы мюзикла — в 1998 году он претендовал на «Оскар» в номинации «Лучшая песня».

Согласно источникам, Руссо точно не будут режиссерами фильма, хотя он разрабатывается совместно с их кинокомпанией AGBO, которая продюсировала недавний боевик «Тайлер Рейк» с Крисом Хемсвортом.

Сценарий картины напишет Дэйв Каллахэм. Он был причастен к «Неудержимым» и сиквелу «Zомбилэнда», а среди его будущих проектов — «Чудо-женщина: 1984», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Человек-паук: Через вселенные 2».

Как сообщает THR, опыт Каллахэма, связанный с боевиками, сильно отразится на «Геркулесе» — фильм будет насыщен экшен-сценами. Издание также уточняет, что создатели могут отказаться от музыкальных сцен, которые есть в мультфильме.

Недавно Disney начала работу над другим ремейком. Он будет основан на анимационной ленте «Робин Гуд» 1973 года и выйдет сразу на стриминге Disney+.

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Источник: THR 

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Режиссер:Анна Меликян
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