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Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу»

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Режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали в интервью Collider о своей работе над четвертой «Матрицей». Дуэт будет отвечать за боевую хореографию, а также поможет с тренировками актеров и каскадеров.

Стахелски добавил, что над «Матрицей 4» работает съемочная группа оригинальной трилогии. Он пересекался с ее членами на площадке первых частей, где был дублером Киану Ривза.

По словам Стахелски, режиссер картины Лана Вачовски сама снимает все экшен-сцены, хотя в Голливуде — например, в фильмах Marvel — это обычно делает второй режиссер. «Лана прекрасна тем, что ставит весь экшен самостоятельно. Раньше в „Матрице“ за это отвечал второй режиссер, однако в четвертом фильме она снимает экшен-сцены сама. Вторая группа нужна лишь для общих планов других локаций».

Что касается «Джона Уика 4», то Стахелски не уверен, что успеет снять фильм в прежние сроки. Ранее боевик должен был выйти 21 мая 2021 года, в один день с «Матрицей 4».

«Я не знаю, когда выйдет новая часть. Пандемия пришлась на четвертую неделю съемок „Матрицы“. Теперь Киану должен выполнить свои обязательства по этому фильму, так что, я думаю, он будет занят где-то до конца года», — заявил постановщик.

16 марта Warner Bros. заморозила съемки «Матрицы 4» из-за вспышки коронавируса. Работа над фильмом проходила в Берлине. Когда она продолжится, пока не ясно.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Collider

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