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Находка дня: «Маяк» и «Иваново детство» в цвете

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Краснодарский фотограф Никита Васильев добавил красок в фильмы «Маяк» Роберта Эггерса и «Иваново детство» Андрея Тарковского. Автор вручную раскрасил кадры из двух картин, сохранив при этому блеклую, выцветшую атмосферу черно-белого оригинала.

С остальными работами Васильева можно ознакомиться в его Instagram.

Подробнее о «Маяке» КиноПоиск рассказывал в рубрике «Фильм недели». Как смотреть Тарковского, можно узнать здесь.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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