КиноПоиск

Крис Пратт предложил фанатам стать жертвами динозавров в «Мире Юрского периода 3»

Обсудить0

Вслед за другими знаменитостями Крис Пратт присоединился к благотворительной кампании All In Challenge, цель которой — собрать деньги на питание пожилым, детям и нуждающимся во время пандемии коронавируса. Он ответил на вызов Джастина Бибера и предложил в обмен на пожертвования возможность сняться в фильме «Мир Юрского периода: Власть». И не просто появиться на экране, но стать жертвами динозавров.

По условиям акции участники должны пожертвовать от 10 долларов на сайте All In Challenge. Все деньги будут перечислены организациям No Kid Hungry, Meals on Wheels America и America’s Food Fund, которые помогают в борьбе с голодом.

В видео Пратт объяснил, что у акции будет два победителя: одного выберут путем лотереи, а второй приз достанется человеку, который пожертвовал больше всего денег.

«Гарантируем, что вас узнают на экране, не вырежут из фильма, вы останетесь в фильме навсегда, ваше наследие — навсегда быть съеденными динозавром в фильме», — заявил Пратт с энтузиазмом.

В качестве примера того, что ждет победителей, Пратт включил в ролик сцены из разных частей франшизы, где людей пожирают динозавры.

К акции Пратт призвал присоединиться Криса Эванса, Криса Хемсворта и Роберта Дауни-мл.

До этого на All In Challenge обратили внимание другие актеры. Роберт Де Ниро и Леонардо ДиКаприо в обмен на пожертвование предложили поклонникам возможность сняться в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», Райан Рейнольдс и Хью Джекман прекратили шуточную вражду, а звезды «Друзьей» пригласили посетить съемки спецвыпуска сериала.

Сюжет «Мира Юрского периода 3» не раскрывается. Предполагается, что людям придется разбираться с последствиями второй части, где динозавры, вывезенные с умирающего острова в Штаты, сбежали на свободу и поселились в лесах и горах неподалеку от человечества.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Жена Криса Хемсворта не хочет видеть дома молот Тора. Но актер все равно его постоянно достает

Жена Криса Хемсворта не хочет видеть дома молот Тора. Но актер все равно его постоянно достает

24 апреля13
Том Холланд решил на неделю завязать с выпивкой. Но Райан Рейнольдс прислал ему ящик джина

Том Холланд решил на неделю завязать с выпивкой. Но Райан Рейнольдс прислал ему ящик джина

23 апреля11
«Джонни, ты?»: Российские пользователи заполонили Instagram Джонни Деппа

«Джонни, ты?»: Российские пользователи заполонили Instagram Джонни Деппа

20 апреля21
Сэмюэл Л. Джексон зачитал сказку «Оставайтесь, ****, дома»

Сэмюэл Л. Джексон зачитал сказку «Оставайтесь, ****, дома»

1 апреля1

Главное сегодня

Выбор редакции

Что смотреть на майских: «Правда», «Фея», «Голливуд»

Сегодня2
Что смотреть на майских: «Правда», «Фея», «Голливуд»
Фильм недели: «Безупречный». Хью Джекман в тру-крайме из школьной жизни

Фильм недели: «Безупречный». Хью Джекман в тру-крайме из школьной жизни

Сегодня7
Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу»

Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу»

Сегодня, 16:571
С чего начать смотреть фильмы Beat Film Festival на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

С чего начать смотреть фильмы Beat Film Festival на КиноПоиск HD

Сегодня1
Находка дня: «Маяк» и «Иваново детство» в цвете
Бюро находок

Находка дня: «Маяк» и «Иваново детство» в цвете

Сегодня, 15:086
Звезда «Игры престолов» Лина Хиди хочет сыграть Дэдпула

Звезда «Игры престолов» Лина Хиди хочет сыграть Дэдпула

Сегодня, 14:267
Тизер сериала «Топи»: Мистический триллер от Дмитрия Глуховского
КиноПоиск HD

Тизер сериала «Топи»: Мистический триллер от Дмитрия Глуховского

Сегодня, 13:075
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт