Крис Пратт предложил фанатам стать жертвами динозавров в «Мире Юрского периода 3»

Вслед за другими знаменитостями Крис Пратт присоединился к благотворительной кампании All In Challenge, цель которой — собрать деньги на питание пожилым, детям и нуждающимся во время пандемии коронавируса. Он ответил на вызов Джастина Бибера и предложил в обмен на пожертвования возможность сняться в фильме «Мир Юрского периода: Власть». И не просто появиться на экране, но стать жертвами динозавров.

По условиям акции участники должны пожертвовать от 10 долларов на сайте All In Challenge. Все деньги будут перечислены организациям No Kid Hungry, Meals on Wheels America и America’s Food Fund, которые помогают в борьбе с голодом.

В видео Пратт объяснил, что у акции будет два победителя: одного выберут путем лотереи, а второй приз достанется человеку, который пожертвовал больше всего денег.

«Гарантируем, что вас узнают на экране, не вырежут из фильма, вы останетесь в фильме навсегда, ваше наследие — навсегда быть съеденными динозавром в фильме», — заявил Пратт с энтузиазмом.

В качестве примера того, что ждет победителей, Пратт включил в ролик сцены из разных частей франшизы, где людей пожирают динозавры.

К акции Пратт призвал присоединиться Криса Эванса, Криса Хемсворта и Роберта Дауни-мл.

До этого на All In Challenge обратили внимание другие актеры. Роберт Де Ниро и Леонардо ДиКаприо в обмен на пожертвование предложили поклонникам возможность сняться в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», Райан Рейнольдс и Хью Джекман прекратили шуточную вражду, а звезды «Друзьей» пригласили посетить съемки спецвыпуска сериала.

Сюжет «Мира Юрского периода 3» не раскрывается. Предполагается, что людям придется разбираться с последствиями второй части, где динозавры, вывезенные с умирающего острова в Штаты, сбежали на свободу и поселились в лесах и горах неподалеку от человечества.