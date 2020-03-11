Режиссер «Истории игрушек 4» поставит анимационный приквел «Трансформеров»

Джош Кули, лауреат премии «Оскар» за мультфильм «История игрушек 4», займет режиссерское кресло полнометражного анимационного проекта во вселенной «Трансформеров». Мультфильм не будет связан с игровыми картинами и расскажет об истоках войны между автоботами и десептиконами. Сценарий приквела напишут Эндрю Баррер и Гэбриел Феррари.

Подробности сюжета анимационного проекта не раскрываются. Известно лишь, что действие развернется на планете Кибертрон, а зрители увидят, с чего начался многовековой конфликт. Важной составляющей истории станут отношения между Оптимусом Праймом и Мегатроном, будущими лидерами двух враждующих фракций трансформеров.

В начале 2020-го студия Paramount запустила в разработку два новых игровых фильма о трансформерах. Один проект напишет Джеймс Вандербилт, а над сценарием второго поработает Джоби Харольд. Утверждается, что картина Вандербилта будет основана на мультсериале «Трансформеры: Битвы зверей», а вторая лента каким-то образом связана со спин-оффом «Бамблби» 2018 года.

Кинофраншиза «Трансформеры» стартовала в 2007 году с фильма Майкла Бэя. Первая часть собрала в прокате внушительные 709 млн долларов, а третий и четвертый фильмы смогли преодолеть отметку в 1 млрд долларов. В общей сложности сборы серии составили 4,8 млрд долларов.

Вышедший в 2017 году «Трансформеры: Последний рыцарь» показал, что франшизе требуется обновление. Блокбастер продемонстрировал худший результат в истории серии и собрал лишь 605 млн долларов при бюджете в 217 млн долларов. В итоге студия попыталась вдохнуть во франшизу новую жизнь с помощью «Бамблби». Критики тепло приняли картину, но с кассой в 468 млн долларов проект не оправдал надежд Paramount.

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Источники: Deadline