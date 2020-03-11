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Режиссер «Истории игрушек 4» поставит анимационный приквел «Трансформеров»

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Джош Кули, лауреат премии «Оскар» за мультфильм «История игрушек 4», займет режиссерское кресло полнометражного анимационного проекта во вселенной «Трансформеров». Мультфильм не будет связан с игровыми картинами и расскажет об истоках войны между автоботами и десептиконами. Сценарий приквела напишут Эндрю Баррер и Гэбриел Феррари.

Подробности сюжета анимационного проекта не раскрываются. Известно лишь, что действие развернется на планете Кибертрон, а зрители увидят, с чего начался многовековой конфликт. Важной составляющей истории станут отношения между Оптимусом Праймом и Мегатроном, будущими лидерами двух враждующих фракций трансформеров.

В начале 2020-го студия Paramount запустила в разработку два новых игровых фильма о трансформерах. Один проект напишет Джеймс Вандербилт, а над сценарием второго поработает Джоби Харольд. Утверждается, что картина Вандербилта будет основана на мультсериале «Трансформеры: Битвы зверей», а вторая лента каким-то образом связана со спин-оффом «Бамблби» 2018 года.

Кинофраншиза «Трансформеры» стартовала в 2007 году с фильма Майкла Бэя. Первая часть собрала в прокате внушительные 709 млн долларов, а третий и четвертый фильмы смогли преодолеть отметку в 1 млрд долларов. В общей сложности сборы серии составили 4,8 млрд долларов.

Вышедший в 2017 году «Трансформеры: Последний рыцарь» показал, что франшизе требуется обновление. Блокбастер продемонстрировал худший результат в истории серии и собрал лишь 605 млн долларов при бюджете в 217 млн долларов. В итоге студия попыталась вдохнуть во франшизу новую жизнь с помощью «Бамблби». Критики тепло приняли картину, но с кассой в 468 млн долларов проект не оправдал надежд Paramount.

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Источники: Deadline

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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