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Чарли Кокс опроверг слух, что он вернется в роли Сорвиголовы в продолжении «Человека-паука»

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В беседе с ComicBook.com Чарли Кокс признался, что с ним никто не обсуждал возможное возвращение к роли Сорвиголовы в фильмах киновселенной Marvel. Актер прокомментировал слух, что персонаж, которого он играл в одноименном сериале Netflix, появится в новом «Человеке-пауке» с Томом Холландом.

«Ничего не знаю об этих слухах, но они, определенно, никак не связаны с моим Сорвиголовой, — говорит Кокс. — Я к этому не имею никакого отношения. Даже если это окажется правдой, то без меня. С другим актером».

В финале фильма «Человек-паук: Вдали от дома» Мистерио раскрыл миру, что под маской супергероя скрывается Питер Паркер. После этого фанаты начали строить теории, что Паркеру понадобится помощь, в том числе и юридическая. Постепенно из этого родился слух, что в продолжении студия Marvel планирует объединить киновселенную с телевселенной Netflix и ввести Мэтта Мердока/Сорвиголову из сериала в основную франшизу. Слух быстро набрал популярность в сети, но до сих пор не получил какого-либо подтверждения.

Кокс играл Сорвиголову в трех сезонах сериала, а также в спин-оффе «Защитники», где он объединился в другими персонажами проектов Netflix по комиксам Marvel. По словам актера, он бы хотел вновь вернуться на экраны в роли адвоката/супергероя, даже если просто в небольшом камео.

«Мне очень нравится идея, по которой Джессика и Мэтт появляются на заднем плане или Мэтт консультирует Питера Паркера как адвокат. Это было бы очень, очень круто», — добавил Кокс.

Старт съемок нового «Человека-паука» был запланирован на июль этого года, но в итоге производство было временно заморожено из-за пандемии коронавируса. В связи с этим релиз картины перенесли с 16 июля 2021-го на 5 ноября того же года. Сюжет картины неизвестен. По слухам, главным злодеем фильма станет Крэйвен-охотник, для которого Человек-паук — идеальная добыча. Джон Уоттс занимает режиссерское кресло картины.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: ComicBook.com

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