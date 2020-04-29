Фото со съемок сиквела «Аватара»: Возвращение Сигурни Уивер

Продюсер Джон Ландау поделился в Instagram фотографией со съемочной площадки сиквелов «Аватара». Ландау вывесил фото в компании Джоэля Мура и Сигурни Уивер, которые появятся в продолжении в знакомых ролях. В отличие от персонажа Мура, героиня Уивер погибла в финале первого фильма, и неизвестно, как она вернется в сиквеле. Вероятно, речь идет о флешбэке.

«Появилась возможность разобрать фотографии со съемок сиквелов „Аватара“, — написал Ландау под фото. — Решил начать с одной, где я вместе с Сигурни Уивер и Джоэлем Муром вновь в декорациях участка 26, где снимали сцены для новых фильмов. Будут еще».

О сюжете «Аватара 2» известно лишь в общих чертах. Действие происходит спустя несколько лет после событий оригинала, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Предполагается, что жителям Пандоры придется в очередной раз дать отпор человечеству, которое намерено вновь захватить контроль над источником ценного ресурса.

Сейчас съемки продолжения, которые должны были пройти в Новой Зеландии, заморожены в связи с пандемией коронавируса. На данный момент неизвестно, когда работа над проектом возобновится.