КиноПоиск

Фото со съемок сиквела «Аватара»: Возвращение Сигурни Уивер

Обсудить0

Продюсер Джон Ландау поделился в Instagram фотографией со съемочной площадки сиквелов «Аватара». Ландау вывесил фото в компании Джоэля Мура и Сигурни Уивер, которые появятся в продолжении в знакомых ролях. В отличие от персонажа Мура, героиня Уивер погибла в финале первого фильма, и неизвестно, как она вернется в сиквеле. Вероятно, речь идет о флешбэке.

«Появилась возможность разобрать фотографии со съемок сиквелов „Аватара“, — написал Ландау под фото. — Решил начать с одной, где я вместе с Сигурни Уивер и Джоэлем Муром вновь в декорациях участка 26, где снимали сцены для новых фильмов. Будут еще».

О сюжете «Аватара 2» известно лишь в общих чертах. Действие происходит спустя несколько лет после событий оригинала, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Предполагается, что жителям Пандоры придется в очередной раз дать отпор человечеству, которое намерено вновь захватить контроль над источником ценного ресурса.

Сейчас съемки продолжения, которые должны были пройти в Новой Зеландии, заморожены в связи с пандемией коронавируса. На данный момент неизвестно, когда работа над проектом возобновится.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Видео со съемок «Мстители: Финал»: Последний съемочный день Дауни-мл. и старый Стив Роджерс

Видео со съемок «Мстители: Финал»: Последний съемочный день Дауни-мл. и старый Стив Роджерс

28 апреля4
Ридли Скотт изменил финал «Гладиатора» прямо во время съемок. Он понял, что Максимус должен умереть

Ридли Скотт изменил финал «Гладиатора» прямо во время съемок. Он понял, что Максимус должен умереть

23 апреля33
Видео со съемок «Дэдпула 2»: Джош Бролин репетирует драку с каскадером

Видео со съемок «Дэдпула 2»: Джош Бролин репетирует драку с каскадером

22 апреля3
На съемочной площадке «Морбиуса» обнаружили пасхалку с Веномом

На съемочной площадке «Морбиуса» обнаружили пасхалку с Веномом

31 марта4

Главное сегодня

Выбор редакции

Что смотреть на майских: «Правда», «Фея», «Голливуд»

Сегодня2
Что смотреть на майских: «Правда», «Фея», «Голливуд»
Фильм недели: «Безупречный». Хью Джекман в тру-крайме из школьной жизни

Фильм недели: «Безупречный». Хью Джекман в тру-крайме из школьной жизни

Сегодня7
Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу»

Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу»

Сегодня, 16:571
С чего начать смотреть фильмы Beat Film Festival на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

С чего начать смотреть фильмы Beat Film Festival на КиноПоиск HD

Сегодня1
Находка дня: «Маяк» и «Иваново детство» в цвете
Бюро находок

Находка дня: «Маяк» и «Иваново детство» в цвете

Сегодня, 15:086
Звезда «Игры престолов» Лина Хиди хочет сыграть Дэдпула

Звезда «Игры престолов» Лина Хиди хочет сыграть Дэдпула

Сегодня, 14:267
Тизер сериала «Топи»: Мистический триллер от Дмитрия Глуховского
КиноПоиск HD

Тизер сериала «Топи»: Мистический триллер от Дмитрия Глуховского

Сегодня, 13:075
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт