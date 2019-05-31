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Киносеть Cineworld раскритиковала Universal за ранний выпуск фильмов онлайн

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Муки Грайдингер, глава второй по величине киносети в мире Cineworld, раскритиковал решение Universal выпускать фильмы одновременно в кино и онлайн. Ранее глава студии Джефф Шелл заявил, что после успеха «Троллей 2» намерен практиковать такую модель в будущем.

«Мы вкладываем большие деньги в свои кинотеатры по всему миру, позволяя студиям показывать свои фильмы в лучших условиях. Вне всяких сомнений, большой экран — лучший способ смотреть кино», — говорится в заявлении киносети.

В Cineworld считают, что своей политикой Universal нарушает все договоренности с кинотеатрами, которые сейчас пребывают в глубоком кризисе.

«Universal решила в одностороннем порядке нарушить наше соглашение и сделала это в разгар пандемии COVID-19, в тот самый момент, когда наш бизнес заморожен, более 35 тысяч сотрудников находятся дома, а сроки открытия кинотеатров неизвестны. Решение Universal совершенно неуместно и не имеет ничего общего с добросовестным бизнесом, партнерством и честностью».

Грайдингер заявил, что Universal единственная студия, которая решила извлечь выгоду из кризиса киносетей и сократить прокатное окно — период между выходом фильма в кино и онлайн. В дальнейшем Cineword не планирует работать с кинокомпаниями, которые не соблюдают этот интервал.

«За плечами у Cineworld 90 лет работы в индустрии, и мы всегда готовы показывать любой фильм, если партнер придерживается правил и не меняет их в одностороннем порядке. Сегодня мы вновь заявляем, что не будем показывать фильмы, не соблюдающие прокатное окно. Для нас в этом нет никакого экономического смысла».

В конце Грайдингер напомнил, что благодаря кинотеатрам индустрия заработала в прошлом году рекордные 42 млрд долларов.

Ранее политику Universal раскритиковала крупнейшая киносеть мира AMC. Ее глава Адам Арон объявил, что сеть больше не будет показывать фильмы студии. Вскоре AMC поддержали ассоциации владельцев кинотеатров США и Европы.

Cineworld — вторая по величине сеть кинотеатров после AMC. Она насчитывает 9518 экранов, расположенных в 780 городах по всему миру. Филиалы Cineworld есть в 11 странах, среди которых США, Великобритания, Ирландия, Польша, Румыния, Израиль, Венгрия, Чехия, Болгария и Словакия.

Источник: Deadline 

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Режиссер:Анна Меликян
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