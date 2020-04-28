Итан Хоук снял музыкальное видео для своей дочери

Будучи в изоляции, Итан Хоук снял небольшое видео, на котором его дочь Майя исполняет свою новую песню «Coverage». Ролик длится около четырех минут и выполнен в виде одного непрерывного кадра. Изначально девушка хотела снять полноценный клип, но ее планам помешал затянувшийся карантин.

По словам Хоук, на «Coverage» во многом повлиял ее личный опыт, полученный на съемках в «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино и мини-сериале «Маленькие женщины». Трек войдет в ее дебютный альбом «Blush», который выйдет 19 июня.

«Чтобы вжиться в роль, актерам необходимо тратить много времени и сил. Нужно примерить на себя воображение, отношения и в целом жизнь героя, которого ты играешь. Все это может запутать в реальности. И если актеру комфортно, когда он погружен в эти фантазии, то живет ли он полноценно вне своего образа?» — так Хоук объяснила замысел песни.

Майя Хоук прославилась после третьего сезона «Очень странных дел». Там она сыграла Робин, подругу Стива. В будущем она появится в драме Джиа Копполлы «Мейнстрим», главную роль в которой исполнил Эндрю Гарфилд.

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Источник: IndieWire