Энн Хэтэуэй не знала, что пробуется в «Темном рыцаре» на роль Женщины-кошки

В беседе с BBC One Энн Хэтэуэй рассказала о своей первой встрече с Кристофером Ноланом по поводу роли Женщины-кошки в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды». По словам актрисы, она не представляла, кого ей предстоит играть, и подумала, что ее рассматривают на роль Харли Квинн.

«Я пришла, и на мне был такой милый топ в стиле Вивьенн Вествуд, красивый, но безумно сшитый, с полосками во все стороны, — вспоминает актриса. — Надела туфли в духе Джокера. И пыталась выдать Крису одну из таких безумных маленьких улыбок».

«Спустя примерно час он сказал: „Наверное, ты и так знаешь, но это роль Женщины-кошки“, — продолжает актриса. — И я такая: „Меняем передачу. Теперь мы изящны. Мы изящны. Ненавижу свою кофту. Обожаю ее, но сейчас я ее ненавижу. Мы изящны“».

Неудача не помешала Хэтэуэй. Через месяц состоялись повторные пробы, к которым актриса смогла нормально подготовиться, и в конечном счете она получила роль Селины Кайл.

1 октября 2021 года Женщина-кошка вернется на экраны в исполнении Зои Кравиц. Она появится в новом «Бэтмене», режиссерское кресло которого занимает Мэтт Ривз. Подробнее о том, как менялась Селина Кайл и другие женщины Готэма в кино и за его пределами, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

В 2020 году зрители смогут увидеть Хэтэуэй в картине Роберта Земекиса «Ведьмы», адаптации одноименного романа Роальда Даля.