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Мем дня: Шрек, Тимоти Шаламе и многие другие с ногами певицы из Blackpink

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Twitter захватил новый мем «Получилось?» («Did it work?»), в котором верхнюю часть человека или персонажа совмещают с ногами певицы Лисы Манобан из южнокорейской поп-группы Blackpink. Таким образом, ноги исполнительницы в высоких черных сапогах и коротких шортах уже приделали к Споку, Грю из «Гадкого я», Николасу Кейджу и Чарльзу Ксавье из «Людей Икс».

Добби («Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I»)

Николас Кейдж

Грю («Гадкий я»)

Чарльз Ксавье («Люди Икс: Первый класс»)

Джабба («Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение джедая»)

Алекс («Мадагаскар»)

«Гамильтон»

Флинн («Рапунцель: Запутанная история»)

Тимоти Шаламе

Шрек («Шрек»)

Барри («Би Муви: Медовый заговор»)

Луиджи

Валуиджи

Питер («Гриффины»)

Капитан Америка и Человек-паук

Ян Малкольм («Парк Юрского периода»)

БоДжек («Конь БоДжек»)

Спок («Звездный путь»)

И разумеется...

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