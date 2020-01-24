Мем дня: Шрек, Тимоти Шаламе и многие другие с ногами певицы из Blackpink

Twitter захватил новый мем «Получилось?» («Did it work?»), в котором верхнюю часть человека или персонажа совмещают с ногами певицы Лисы Манобан из южнокорейской поп-группы Blackpink. Таким образом, ноги исполнительницы в высоких черных сапогах и коротких шортах уже приделали к Споку, Грю из «Гадкого я», Николасу Кейджу и Чарльзу Ксавье из «Людей Икс».
Добби («Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I»)
Николас Кейдж
Грю («Гадкий я»)
Чарльз Ксавье («Люди Икс: Первый класс»)
Джабба («Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение джедая»)
Алекс («Мадагаскар»)
«Гамильтон»
Флинн («Рапунцель: Запутанная история»)
Тимоти Шаламе
Шрек («Шрек»)
Барри («Би Муви: Медовый заговор»)
Луиджи
Валуиджи
Питер («Гриффины»)
Капитан Америка и Человек-паук
Ян Малкольм («Парк Юрского периода»)
БоДжек («Конь БоДжек»)
Спок («Звездный путь»)
И разумеется...
Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.