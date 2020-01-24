Мем дня: Шрек, Тимоти Шаламе и многие другие с ногами певицы из Blackpink

Twitter захватил новый мем «Получилось?» («Did it work?»), в котором верхнюю часть человека или персонажа совмещают с ногами певицы Лисы Манобан из южнокорейской поп-группы Blackpink. Таким образом, ноги исполнительницы в высоких черных сапогах и коротких шортах уже приделали к Споку, Грю из «Гадкого я», Николасу Кейджу и Чарльзу Ксавье из «Людей Икс».

Луиджи

Валуиджи

Капитан Америка и Человек-паук

И разумеется...

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