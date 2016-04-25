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Успех «Троллей 2» в онлайн-прокате привел к конфликту с кинотеатрами

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Джефф Шелл, президент компании NBCUni, в которую входит студия Universal, в беседе с Wall Street Journal заявил, что после успеха мультфильма «Тролли. Мировой тур» в онлайн-прокате они намерены пересмотреть привычную схему проката. По его словам, по завершении повсеместного карантина, когда возобновится нормальная работа залов, они планируют и дальше выпускать отдельные проекты одновременно в кинотеатрах и на онлайн-платформах.

Идея одновременного релиза «Троллей 2» в кинотеатрах и на онлайн-платформах обернулась для Universal победой. За первые 19 дней цифрового проката при цене аренды на 48 часов в 19,99 доллара проект собрал около 95 млн долларов. Это, в свою очередь, обернулось почти 77 млн долларов чистой прибыли (без учета затрат на маркетинг). В отличие от обычного проката, по условиям которого студии получают 40%, 50%, 60% или 65% от суммы сборов, с онлайн-платформ они получают все 80%.

Высказывание Шелла вызвало негодование со стороны Национальной ассоциации владельцев кинотеатров. Организация выпустила заявление, в котором отметила, что успешный онлайн-прокат «Троллей 2» — это результат лишь того, что большинство зрителей находятся в изоляции и вынуждены смотреть кино дома. В ассоциации считают, что сборы мультфильма нельзя рассматривать как признак глобальных изменений в индустрии.

Глава сети кинотеатров AMC Адам Эйрон пошел еще дальше. В свете высказывания Шелла он заявил, что AMC впредь не будет демонстрировать в своих кинотеатрах проекты Universal.

При этом эксперты уверены, что в конечном счете, даже если Universal отобьет затраты на производство сиквела, сокращение окна между прокатом в кино и выходом на онлайн-платформах может обернуться для студии потерями. Издание Deadline задается вопросом: сколько людей после просмотра мультфильма дома будут готовы вернуться к нему и пересмотреть его в тех уже условиях, пускай и за меньшие деньги?

Источник: Wall Street Journal

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