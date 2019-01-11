Фильмы без кинотеатрального проката допустят до номинаций на «Оскар»

Американская киноакадемия временно изменила правила, по которым фильмы могут претендовать на премию «Оскар». Теперь получить номинацию смогут картины, вышедшие только в онлайн-сервисах. Исключение действует для проектов, у которых изначально планировался релиз кинотеатрах.

Ранее для соискания «Оскара» обязательным условием считался прокат в Лос-Анджелесе. Он должен был длиться как минимум семь дней и включать не менее трех показов в сутки. От этого правила решили отказаться, поскольку кинотеатры в США по-прежнему закрыты из-за коронавируса.

Новые условия носят временный характер и относятся только к 93-й премии «Оскар», которая пройдет в 2021 году. Академия вернется к прежним правилам, как только кинотеатры Америки возобновят работу. Тогда же она расширит географию проката, обязательного для получения номинации. На «Оскар» смогут претендовать фильмы, показанные не только в Лос-Анджелесе, но и в Нью-Йорке, Чикаго, Майами и Атланте.

Также киноакадемия сообщила о других нововведениях:

Номинации «Лучший монтаж звука» и «Лучшее сведение звука» объединят в одну — она будет называться «Лучший звук»;

Чтобы попасть в категорию «Лучший саундтрек», музыка к фильму должна быть оригинальной как минимум на 60%. Для сиквелов, где зачастую звучат мотивы прошлых фильмов, этот критерий выше — 80%;

До составления шорт-листа в номинации «Лучший иностранный фильм» допустят всех членов Академии. Ранее такое право было только у тех, кто посетил специальные показы в Беверли-Хиллз.

93-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 28 февраля 2021 года.

Источник: THR

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.