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Мы продлеваем бесплатный доступ к КиноПоиск HD до лета

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В связи с продолжающейся самоизоляцией мы продлеваем бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру КиноПоиск HD до лета. Промокод LETOBLIZKO на 45 дней смогут активировать все пользователи, у которых пока нет активной подписки и у кого уже закончилось действие предыдущего промокода.

Промокод LETOBLIZKO работает на территории России, им можно воспользоваться до 12 мая, активировав здесь.

После активации вам будет доступно более 7 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. Среди них есть культовые ситкомы вроде «Друзей» и «Офиса», а также новинки «Джентльмены», «Последний министр», «Проект „Анна Николаевна“» и другие. 30 апреля только на КиноПоиск HD состоится премьера фильма «Фея» Анны Меликян с Константином Хабенским в главной роли. Фильмы и сериалы на КиноПоиск HD можно смотреть на всех платформах, включая Smart TV, ПК и мобильные приложения.

Промокод также открывает все возможности подписки Яндекс.Плюс — это Яндекс.Музыка без ограничений, скидки в Яндекс.Такси и другие преимущества.

Смотрите кино и будьте здоровы!

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