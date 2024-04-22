Вспомнить все: Вышел трейлер второго сезона «Возвращения домой»

Первый сезон «Возвращения домой», снятый Сэмом Эсмейлом («Мистер Робот»), рассказывал о военных экспериментах по стиранию памяти. Главную роль в нем исполнила Джулия Робертс, она же выступила одним из продюсеров.

В центре сюжета продолжения окажется героиня Жанель Моне, а сама история вновь сосредоточится на загадочной организации Geist Group, создавшей проект «Возвращение домой».

О сюжете второго сезона известно немного. Женщина (Моне) приходит в себя в плывущем каноэ и не представляет, как она там оказалась. Поиски ответов приводят ее к Geist Group. Параллельно с ней Уолтер Круз (Стефан Джеймс), прошедший через войну и проект «Возвращение домой», пытается наладить новую жизнь, но начинает подозревать, что существует более зловещая версия этой программы. Единственная проблема: он о ней ничего не помнит.

Подробнее о первом сезоне «Возвращения домой» КиноПоиск рассказывал здесь. О других проектах, основанных на популярных подкастах, можно почитать тут.

Второй сезон «Возвращения домой» выйдет 22 мая на Amazon.