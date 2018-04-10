Постер альтернативных «Мстителей»: Том Круз в роли Старка и Дэниэл Крэйг в образе Тора

Пользователь Twitter Apexform сделал версию «Что, если...» постера фильма «Мстители: Финал», собрав актеров, которым не удалось получить роль в киновселенной Marvel (либо они в итоге сыграли других персонажей). Здесь и Том Круз, которого рассматривали на роль Тони Старка, и Джон Красински, претендовавший на щит Капитана Америка, Хоакин Феникс в образе Доктора Стрэнджа, Тимоти Шаламе в костюме Человека-паука, Эмили Блант как Черная Вдова, Майкл Б. Джордан с крыльями Сокола и Закари Ливай как Звездный Лорд.

До этого автор примерял известных актеров к разным персонажам. Например, Чарли Ханнэм в роли Капитана Америка.

Крис Хемсворт в костюме Супермена:

И Киану Ривз в образе Призрачного Гонщика: