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Постер альтернативных «Мстителей»: Том Круз в роли Старка и Дэниэл Крэйг в образе Тора

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Пользователь Twitter Apexform сделал версию «Что, если...» постера фильма «Мстители: Финал», собрав актеров, которым не удалось получить роль в киновселенной Marvel (либо они в итоге сыграли других персонажей). Здесь и Том Круз, которого рассматривали на роль Тони Старка, и Джон Красински, претендовавший на щит Капитана Америка, Хоакин Феникс в образе Доктора Стрэнджа, Тимоти Шаламе в костюме Человека-паука, Эмили Блант как Черная Вдова, Майкл Б. Джордан с крыльями Сокола и Закари Ливай как Звездный Лорд.

До этого автор примерял известных актеров к разным персонажам. Например, Чарли Ханнэм в роли Капитана Америка.

Крис Хемсворт в костюме Супермена:

И Киану Ривз в образе Призрачного Гонщика:

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