Цикл романов Терри Пратчетта «Плоский мир» станет основой для сериала

Кинокомпании Motive Pictures и Endeavor Content планируют перенести на малый экран романы Терри Пратчетта о Плоском мире, сообщает Variety. Они договорились с компанией Narrativia, запущенной Пратчеттом в 2012 году, об использовании прав для создания многосерийного проекта. На данный момент неизвестно, какие именно книги будут положены в основу сериала.

Читатели впервые узнали о цикле «Плоский мир» в 1983 году, когда на прилавках книжных магазинов появился первый роман серии — «Цвет волшебства». Сочетания интересного мира (гигантский диск, расположенный на спинах четырех слонов) и неповторимого юмора быстро сделало книгу популярной. В итоге Пратчетт написал более 40 книг о Плоском мире, а общий объем продаж превышает 100 миллионов копий.

Несмотря на фэнтезийную основу и юмор, романы о Плоском мире охватывают самые разные темы — от религии до индустриальной революции. Действие большинства книг серии («Стража! Стража!», «Держи марку!», «Роковая музыка») разворачивается в Анк-Морпорке — главном городе Плоского мира, где обитают люди и расы со всех уголков диска. Героями романов были ведьмы, волшебники, боги, цари и даже Смерть.

Произведения Пратчетта несколько раз экранизировались. В 2006 году вышел телефильм «Санта-Хрякус: Страшдественская сказка», в 2008-м свет увидел мини-сериал «Цвет волшебства», а в 2010 году на малый экран перенесли «Опочтарение». Ни один из них не пользовался особой популярностью у зрителей.

В ближайшем будущем состоится релиз нового сериала «Стража», вольной адаптации книг о городской страже Анк-Морпорка.

Источник: Variety