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Гильермо дель Торо назвал «Хеллбоя 2» одним из своих лучших фильмов

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Режиссер Гильермо дель Торо признался в Twitter, что считает «Хеллбой II: Золотая армия» одним из своих пяти лучших режиссерских проектов. Постановщик не раскрыл, какие еще фильмы входят в его личный топ-5, но рассказал о главной причине существования сиквела — отличные продажи «Хеллбоя» на домашних носителях.

«DVD-продажи первого „Хеллбоя“ были огромными, — написал режиссер. — Настолько большими, что Бен Фейнголд из Columbia на полную катушку запустил производство сиквела. Бену настолько понравились показатели „Хеллбоя“, что он сделал фильм одним из первых релизов Columbia Pictures на blu-ray. Насколько я помню, цифры домашнего релиза превзошли сборы в прокате».

Режиссер припомнил, как пытался запустить «Хеллбоя», который находился в разработке задолго до начала съемок «Людей Икс», и приезжал на площадку «Таинственных людей», чтобы уговорить Universal взяться за проект.

«Он долгое время оставался невостребованным, — отметил дель Торо. — Как по мне, „Блэйд“ сыграл важную роль и доказал, что супергеройские фильмы могут существовать в конце XX века. Произошло столкновение „Темного города“ и „Блэйда“, которое незаметно, через аниме, позволило „Матрице“ вырваться в мир. И все равно тогда считалось неверным пытаться делать фильмы о супергероях, особенно с материалами, лишенными цифр Marvel».

«Хеллбой» увидел свет в 2004 году. Картина с бюджетом в 66 млн долларов не дотянула до 100 млн долларов в мировом прокате, но дель Торо все равно дали зеленый свет на создание сиквела. «Золотая армия» стоила 85 млн долларов, а в прокате заработала лишь 160 млн долларов, несмотря на позитивную критику. В итоге студия отказалась от идеи продолжения, а обе картины дель Торо стали культовыми. В 2017 году было принято решение выпустить новую экранизацию, на этот раз с Дэвидом Харбором в главной роли. Перезапуск с треском провалился в прокате.

23 января дель Торо приступил к съемкам триллера «Аллея кошмаров» с Брэдли Купером в главной роли. Однако в связи с пандемией коронавируса производство картины было заморожено на неопределенный срок.

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