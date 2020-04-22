Находка дня: Саундтрек к «Мстителям» на виниловых пластинках

Дизайнерская студия Mondo представила специальное издание музыки Алана Сильвестри к фильмам Marvel «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» на виниловых пластинках. Созданный совместно с Marvel Music и Hollywood Records саундтрек будет выпущен в двух вариантах — издание по три пластинки и общий бокс-сет из шести. Пластинки окрашены в цвета Камней бесконечности, а обложка оформлена эксклюзивными работами художника Мэтта Тэйлора.

«Важность четырех десятилетий музыки Алана Сильвестри невозможно переоценить, — говорится на сайте компании. — Его знаменитая тема из „Мстителей“ — лишь одно из его многих достижений в мире киномузыки. Его саундтреки для „Мстители: Война бесконечности“ и „Мстители: Финал“, эпичного завершения „саги бесконечности“, — это мастер-класс в сочинении музыки для фэнтезийных и фантастических фильмов».

Полный бокс-сет обойдется всем желающим в 90 долларов.

Вместе с саундтреком в продажу поступят покрытие для опорного диска винилового проигрывателя на 12 дюймов с изображением Таноса и щита Капитана Америка и значок с котом Гусем из «Капитана Марвел». Покрытие проиллюстрировал Брюс Йен (оно стоит 12 долларов), а дизайн значка разработал Том Уэлен (цена — 10 долларов).

Заключительная часть «саги бесконечности» киновселенной Marvel, «Финал», стала самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции) и самым прибыльным фильмом 2019 года. Общие сборы картины составили 2,79 млрд долларов. Блокбастер также стал невероятно успешным в России, заняв второе место в списке самых кассовых проектов отечественного проката.

Источник: Mondo