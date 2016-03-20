Канны, Берлин и другие мировые фестивали примут участие в бесплатном онлайн-киносмотре

YouTube в партнерстве с двадцатью крупными международными фестивалями запускает 10-дневный киносмотр, который пройдет онлайн. Организованный при поддержке нью-йоркского кинофестиваля «Трайбека», «Глобальный кинофестиваль: Мы едины» (Global Film Festival: We Are One) пройдет на YouTube-канале We Are One с 29 мая по 7 июня.
Зрителям онлайн-киносмотра абсолютно бесплатно и без рекламы будут доступны художественные и документальные фильмы, короткометражки и разные проекты, участвовавшие в программах фестивалей. Какие фильмы будут показаны в рамках «Глобального кинофестиваля» пока не сообщается, и полное расписание будет объявлено ближе к началу смотра.
В «Глобальном кинофестивале» примут участие:
- Берлинский кинофестиваль;
- Венецианский кинофестиваль;
- Каннский кинофестиваль;
- Кинофестиваль «Сандэнс»;
- Кинофестиваль «Трайбека»;
- Кинофестиваль в Иерусалиме;
- Кинофестиваль в Локарно;
- Кинофестиваль в Сан-Себастьяне;
- Кинофестиваль в Сиднее;
- Кинофестиваль в Торонто;
- Лондонский кинофестиваль;
- Марракешский международный кинофестиваль;
- Международный кинофестиваль в Гвадалахаре;
- Международный кинофестиваль в Карловых Варах;
- Международный кинофестиваль в Макао;
- Международный кинофестиваль в Мумбаи;
- Международный кинофестиваль в Токио;
- Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси;
- Нью-Йоркский кинофестиваль;
- Сараевский кинофестиваль.
Зрителей киносмотра попросят пожертвовать деньги фондам, которые помогают людям во время пандемии коронавируса, и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Источник: Variety
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