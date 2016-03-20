КиноПоиск

Канны, Берлин и другие мировые фестивали примут участие в бесплатном онлайн-киносмотре

Обсудить0

YouTube в партнерстве с двадцатью крупными международными фестивалями запускает 10-дневный киносмотр, который пройдет онлайн. Организованный при поддержке нью-йоркского кинофестиваля «Трайбека», «Глобальный кинофестиваль: Мы едины» (Global Film Festival: We Are One) пройдет на YouTube-канале We Are One с 29 мая по 7 июня.

Зрителям онлайн-киносмотра абсолютно бесплатно и без рекламы будут доступны художественные и документальные фильмы, короткометражки и разные проекты, участвовавшие в программах фестивалей. Какие фильмы будут показаны в рамках «Глобального кинофестиваля» пока не сообщается, и полное расписание будет объявлено ближе к началу смотра.

В «Глобальном кинофестивале» примут участие:

  • Берлинский кинофестиваль;
  • Венецианский кинофестиваль;
  • Каннский кинофестиваль;
  • Кинофестиваль «Сандэнс»;
  • Кинофестиваль «Трайбека»;
  • Кинофестиваль в Иерусалиме;
  • Кинофестиваль в Локарно;
  • Кинофестиваль в Сан-Себастьяне;
  • Кинофестиваль в Сиднее;
  • Кинофестиваль в Торонто;
  • Лондонский кинофестиваль;
  • Марракешский международный кинофестиваль;
  • Международный кинофестиваль в Гвадалахаре;
  • Международный кинофестиваль в Карловых Варах;
  • Международный кинофестиваль в Макао;
  • Международный кинофестиваль в Мумбаи;
  • Международный кинофестиваль в Токио;
  • Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси;
  • Нью-Йоркский кинофестиваль;
  • Сараевский кинофестиваль.

Зрителей киносмотра попросят пожертвовать деньги фондам, которые помогают людям во время пандемии коронавируса, и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Источник: Variety

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

КиноПоиск HD покажет документальное кино мира вместе с Beat Film Festival
КиноПоиск HD

КиноПоиск HD покажет документальное кино мира вместе с Beat Film Festival

Вчера3
Фестиваль «Кинотавр» перенесли на осень 2020-го

Фестиваль «Кинотавр» перенесли на осень 2020-го

16 апреля1
10 коротких анимационных хитов, посмотреть которые можно прямо сейчас

10 коротких анимационных хитов, посмотреть которые можно прямо сейчас

20 марта16
«Однажды в… Голливуде» взял главный приз премии домашних релизов Home Media Awards

«Однажды в… Голливуде» взял главный приз премии домашних релизов Home Media Awards

15 апреля2

Главное сегодня

Интервью

Сарик Андреасян — о пробах с Харрисоном Фордом, кинобизнесе и экранизации «Евгения Онегина»

Сегодня9
Сарик Андреасян — о пробах с Харрисоном Фордом, кинобизнесе и экранизации «Евгения Онегина»
Мы продлеваем бесплатный доступ к КиноПоиск HD до лета
Блог команды

Мы продлеваем бесплатный доступ к КиноПоиск HD до лета

16 минут назад1
Постер альтернативных «Мстителей»: Том Круз в роли Старка и Дэниэл Крэйг в образе Тора

Постер альтернативных «Мстителей»: Том Круз в роли Старка и Дэниэл Крэйг в образе Тора

Сегодня, 16:506
«Кошки» и «Темный Феникс» стали самыми убыточными фильмами 2019 года

«Кошки» и «Темный Феникс» стали самыми убыточными фильмами 2019 года

Сегодня, 16:095
Цикл романов Терри Пратчетта «Плоский мир» станет основой для сериала

Цикл романов Терри Пратчетта «Плоский мир» станет основой для сериала

Сегодня, 15:153
Гильермо дель Торо назвал «Хеллбоя 2» одним из своих лучших фильмов

Гильермо дель Торо назвал «Хеллбоя 2» одним из своих лучших фильмов

Сегодня, 14:304
Находка дня: Саундтрек к «Мстителям» на виниловых пластинках
Бюро находок

Находка дня: Саундтрек к «Мстителям» на виниловых пластинках

Сегодня, 13:100
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт