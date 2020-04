Канны, Берлин и другие мировые фестивали примут участие в бесплатном онлайн-киносмотре

YouTube в партнерстве с двадцатью крупными международными фестивалями запускает 10-дневный киносмотр, который пройдет онлайн. Организованный при поддержке нью-йоркского кинофестиваля «Трайбека», «Глобальный кинофестиваль: Мы едины» (Global Film Festival: We Are One) пройдет на YouTube-канале We Are One с 29 мая по 7 июня.



Зрителям онлайн-киносмотра абсолютно бесплатно и без рекламы будут доступны художественные и документальные фильмы, короткометражки и разные проекты, участвовавшие в программах фестивалей. Какие фильмы будут показаны в рамках «Глобального кинофестиваля» пока не сообщается, и полное расписание будет объявлено ближе к началу смотра.

В «Глобальном кинофестивале» примут участие:

Берлинский кинофестиваль;

Венецианский кинофестиваль;

Каннский кинофестиваль;

Кинофестиваль «Сандэнс»;

Кинофестиваль «Трайбека»;

Кинофестиваль в Иерусалиме;

Кинофестиваль в Локарно;

Кинофестиваль в Сан-Себастьяне;

Кинофестиваль в Сиднее;

Кинофестиваль в Торонто;

Лондонский кинофестиваль;

Марракешский международный кинофестиваль;

Международный кинофестиваль в Гвадалахаре;

Международный кинофестиваль в Карловых Варах;

Международный кинофестиваль в Макао;

Международный кинофестиваль в Мумбаи;

Международный кинофестиваль в Токио;

Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси;

Нью-Йоркский кинофестиваль;

Сараевский кинофестиваль.

Зрителей киносмотра попросят пожертвовать деньги фондам, которые помогают людям во время пандемии коронавируса, и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Источник: Variety

