«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве

Продюсерская компания «Среда» Александра Цекало и КиноПоиск HD начали работу над вторым сезоном народной сай-фай-комедии «Проект „Анна Николаевна“». Дмитрий Лемешев и авторы первого сезона напишут сценарий продолжения, а Дмитрий Нелидов вновь выступит креативным продюсером проекта. Съемки второго сезона стартуют в этом году, а сам сериал планируется вернуть на экраны в 2021-м.

Главная героиня сериала — Анна Николаевна (Зоя Бербер), высокотехнологичный андроид, новейшая разработка российских ученых, разнообразные способности которой решено протестировать в полевых условиях. Создатели отправляют ее в провинциальное отделение МВД, где ей предстоит демонстрировать свои потрясающие навыки и учиться человеческому поведению в образе дочери замминистра. Новая сотрудница вызывает интерес у всего отделения и быстро располагает к себе коллег необычным сочетанием высокого профессионализма и жизнерадостной непосредственности.

Подробности сюжета второго сезона не раскрываются. Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении. По словам Ивана Самохвалова, управляющего партнера продюсерской компании «Среда», создатели проекта «придумали концепт второго сезона, и он будет еще более интересным, смешным и ярким».

«Весь месяц со дня старта „Проект „Анна Николаевна“ находился в топовой тройке самых популярных фильмов и сериалов в подписке КиноПоиск HD, — говорит Ольга Филипук, директор по контенту КиноПоиск HD. — Финал первого сезона достаточно неожиданный. Авторы осознанно оставили открытыми несколько вопросов, на каждый из них зрители получат ответ в продолжении».

Первый сезон «Проекта „Анна Николаевна“» выходил только на КиноПоиск HD c 26 марта по 26 апреля 2020 года. На данный момент он находится в топ-3 самых популярных фильмов и сериалов в подписке онлайн-кинотеатра. Рейтинг сериала на КиноПоиске — 7,8. Всего у комедии более 50 000 оценок.

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