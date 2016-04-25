Видео со съемок «Мстители: Финал»: Последний съемочный день Дауни-мл. и старый Стив Роджерс

В честь годовщины выхода в кинотеатрах блокбастера «Мстители: Финал» режиссеры Энтони и Джо Руссо пересмотрели фильм вместе с фанатами. Они рассказали о съемках картины, поделились фото и видео с площадки, а во время прямого эфира в Instagram к ним присоединился Роберт Дауни-мл.

Вот что показали Руссо.

Последние съемочные дни Криса Эванса и Дауни-мл.

«Последний день Дауни на площадке, после съемок момента с „А я — Железный человек“. Живое определение легенды. Мы любим этого человека на 3000».

«Это последний день с Крисом Эвансом в роли Капитана Америка вообще. Наша любовь и уважение вам, сэр. Отличный забег».

Первый день Бри Ларсон

«Это был первый день съемок Бри Ларсон в образе Капитана Марвел. Вот короткое видео, как она приветствует в первый раз актеров».

Съемки в Нью-Йорке с Эвансом, Дауни-мл. и Полом Раддом

«За кадром с Тони, Кэпом и Человеком-муравьем».

Превращение Атланты в Токио

«Наша невероятно талантливая команда для этой сцены превратила улицы в центре Атланты в Токио».

Эванс в образе старого Стива Роджерса

«Видите, не такой уж он и старый».

Со съемок сцен в Асгарде

«Вот мы готовимся снимать сцену в Асгарде в величественном Даремском соборе. Пришлось ждать, пока хор закончит репетицию».

«Здесь мы работаем с нашей кузиной Рене Руссо. Шутка. Она не наша кузина, она наша сестра».

Со съемок сцены из первых «Мстителей»

«Выстраивать декорации из существующего фильма довольно круто. Круто также год за годом тусоваться с одними и теми же потрясающими актерами».

Встреча Бро Тора и Профессора Халка

«Кто-нибудь использует ник NoobMaster69 в „Fortnite“?»

Семейные камео

«У нас в этой сцене несколько камео семьи Руссо. Это дочь Джо, Лиа, сын Энтони, Джулиан, и наш племянник Оги. Лиа очень понравились мемы с тем, как она дэбит, которые появились после выхода фильма. Ну, не то чтобы понравились...»

О съемках сцены с пытками Небулы

«Съемки в этой сцене были очень тяжелыми для Карен Гиллан. Ей пришлось по несколько часов лежать на платформе на высоте почти двух метров с наклоненной головой. Очень клевый и милый человек. Давайте честно, как и все шотландцы. Вот модель декораций».

Вот что было рассказано.

Руссо пошутили, что скамейка, брошенная Халком после смерти Наташи, попала в Карателя.

Дауни-мл. раскрыл, что фразу «Люблю тебя на 3000» он впервые услышал от своего сына.

«Мы надели на Майкла Дугласа безумный парик, чтобы сделать его похожим на Майкла Дугласа в „Улицах Сан-Франциско“ . В итоге получился Майкл Дуглас в безумном парике».

Майкла Дугласа „Улицах Сан-Франциско“ Сцена, в которой Капитан Америка поднимает и использует молот Тора, была придумана на ранней стадии производства. По словам Руссо, вся съемочная группа была в восторге.

Режиссеры рассматривали идею сделать Капитана Америка воплощением Камня души. Однако от нее быстро отказались.

По словам Дауни-мл., режиссер Пол Томас Андерсон записал зрительскую реакцию во время показа «Финала» в качестве напоминания о «силе кино».

Пол Томас Андерсон В одной из вырезанных сцен Бро Тор писает с балкона Нового Асгарда. Режиссеры хотели показать, как низко пал бог грома, но в итоге решили, что это перебор.

Самой сложной для съемок была сцена, в которой Древняя объясняет Халку суть Камней бесконечности. «Экспозицию снимать сложнее, чем поведение», — заметили Руссо.

Решение начать и закончить фильм двумя видеозаписями Тони помогло сценаристам выстроить структуру всего фильма.

Костюм Бро Тора весил в районе 30 кг, и под конец съемок у Криса Хемсворта разболелась спина.

Криса Хемсворта В ранней версии сценария Тони отправлялся в Асгард с Тором. Он использовал броню, которая делала его невидимым, и сражался с Хеймдаллом.

Заключительная часть «саги бесконечности» киновселенной Marvel, «Финал», стала самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции) и самым прибыльным фильмом 2019 года. Общие сборы картины составили 2,79 млрд долларов. Блокбастер также стал невероятно успешным в России, заняв второе место в списке самых кассовых проектов отечественного проката.

В начале февраля в сеть выложили дополнительные сцены, вырезанные из финальной версии блокбастера.