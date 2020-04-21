«Малышарики» научат детей петь песни и помогать по дому в новом сезоне на КиноПоиск HD

«Малышарики» — спин-офф анимационного сериала «Смешарики», рассчитанный на зрителей от 0 до 4 лет. 27 апреля на КиноПоиск HD стартовал новый сезон проекта, из которого дети узнают о спорте, книжках, мультфильмах и песнях. Константин Хабенский и Анна Геллер вернулись в качестве рассказчиков, «папы» и «мамы», которые наблюдают за приключениями малышей. Новые эпизоды будут выходить только на КиноПоиск HD каждую неделю.



Главные герои «Малышариков» — ожившие игрушки, которые познают мир и попутно рассказывают детям о здоровье, физическом развитии, социализации и творчестве. Благодаря использованию современных технологий и положенных в основу разработок детских психологов и педагогов, проект органично сочетает в себе интерактивность и безопасность.

«В новых сериях Малышарики научатся договариваться, помогать по дому, заниматься спортом, правильно смотреть мультфильмы, читать книжки, петь песни и делать многое другое, — рассказала продюсер Александра Артемьева. — В каждый из спин-офф-проектов мы наравне с основным сериалом вкладываем методическую образовательную составляющую, сохраняя при этом очарование любимых героев и в то же время привнося новые художественные решения».

Вместе с КиноПоиск HD «Малышарики» помогут юному зрителю с уроками рисования, изучением русского и английского алфавитов и с многим другим. Этому будут посвящены четыре спин-оффа. В мае свет увидит первый проект — «Рисуем со звездой».

Кроме «Малышариков», на КиноПоиск HD 18 мая стартует новый сезон «Смешариков». Параллельно с ним здесь же начнет работу детский профиль. Его пользователям будут доступны персональные рекомендации, составленные с учетом возраста и интересов юного зрителя, и каталог мультфильмов и сериалов, который будет регулярно пополняться новыми проектами.