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Все обсуждают фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению». Что нужно о нем знать?

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24 апреля на Netflix вышел боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению», над которым работали создатели нескольких фильмов Marvel. Главную роль в нем сыграл Крис Хемсворт, сценарий написал Джо Руссо, а режиссерское кресло занял Сэм Харгрейв, координатор трюков в последних «Мстителях», «Голодных играх» и «Взрывной блондинке». Картина стала одной из самых обсуждаемых премьер недели и попала в топ популярных фильмов КиноПоиска.

О чем фильм?

Главный герой — одинокий наемник Тайлер Рейк, который берется за новое задание — вызволить из рук похитителей сына осужденного наркобарона. Мальчик случайно стал пешкой в войне двух безжалостных преступников и теперь окружен вооруженными до зубов бойцами. Чтобы спасти его, Рейк проникает в город Дакка, столицу государства Бангладеш, но вскоре сам становится целью местных бандитов и солдат, воюющих по одну сторону.

Кто его режиссер?

«Операция по спасению» — режиссерский дебют Сэма Харгрейва. Прежде он успел поработать дублером в десятках фильмов, включая «Первый мститель: Другая война», где Харгрейв подменял в опасных сценах Криса Эванса. После этого он продолжил сотрудничество с Marvel, но уже в качестве координатора трюков. Его имя можно заметить в титрах триквела «Первого мстителя», а также двух последних частей «Мстителей».

Харгрейв с детства занимался едноборствами, что в конечном счете привело к увлечению боевиками. Он фанател от Джеки Чана, любил гонконгское кино, а также смотрел вестерны — от фильмов Серджио Леоне до сериалов вроде «Одинокого рейнджера» и «Зорро». Больше всего его привлекали экшен-сцены. Настолько, что некоторые трюки Харгрейв по мере возможностей повторял вместе с братом, снимая все попытки на семейную камеру.

Именно Джеки Чан вдохновил будущего каскадера на обучение в киношколе. Как и его кумир, Харгрейв хотел уметь все: режиссировать, писать сценарии, играть и выполнять трюки. В итоге он снял пять короткометражных фильмов, некоторые из которых монтировал сам . В конце концов один из друзей вспомнил, что Харгрейв «неплохо падал на голову» в школе, и посоветовал ему перебраться в Голливуд, чтобы начать карьеру каскадера.

Сценарий «Операции по спасению» написал один из режиссеров «Мстителей» Джо Руссо. Он знал, что Харгрейв не оставил мечту стать режиссером, и показал ему сценарий на съемках «Войны бесконечности». Текст напомнил Харгрейву боевики Майкла Манна, Стивена Спилберга и Джеймса Кэмерона, которые он ценит за постановку экшена и работу каскадеров. 

Как его снимали?

Один из самых обсуждаемых эпизодов фильма — экшен-сцена, смонтированная в виде одного дубля. Она длится 12 минут и чередует погоню на машинах, перестрелки, взрывы и рукопашный бой. Несмотря на то, что в ней много монтажных склеек, спрятанных на постпродакшене, чувство реального времени создатели передают убедительно.

Вот один из фрагментов:

Некоторые экшен-сцены, даже самые опасные, Харгрейв снимал сам. Когда дублер Криса Хемсворта прыгал с крыши или падал с балкона, режиссер следовал за ним с камерой в руках, будучи подвешенным на тросах.

То же самое касается сцены погони. Для этого Харгрейв забрался на капот автомобиля.

На эпизоды, которые имитируют непрерывный дубль, у создателей уходило по несколько дней. Например, спуск по лестнице до двери могли снять за одну смену, а следующий за ним переход в комнату — уже на другие сутки.

Чтобы как можно ярче изобразить гнев и отчаяние своих героев, Крис Хемсворт и Рандип Худа репетировали боевые сцены по несколько часов. В фильме они длятся несколько минут, хотя подготовка занимала гораздо больше.

Будет ли продолжение?

По словам Харгрейва, его фильм не задумывался как часть франшизы. Постановщик убежден, что оригинальные и самодостаточные истории особенно уникальны в наши дни, когда большая часть блокбастеров — это либо сиквелы, либо фильмы по комиксам.

Далее следуют спойлеры

Тем не менее Харгрейв и Руссо закончили историю многоточием — такое решение было принято после тестовых показов. В самом конце герой Хемсворта получает смертельное ранение, после чего падает с моста и предположительно тонет. Однако в следующей сцене мы видим, как спасенный им Ови выныривает из бассейна и замечает загадочную фигуру. Камера показывает ее в расфокусе, но силуэт сильно напоминает Рейка.

Можно предположить, что герою удалось выжить, но не факт, что последний кадр намекает на прямой сиквел. Незадолго до финала мы узнаем, что Рейк потерял сына, и вполне возможно, что в лице Ови он обрел новую семью. С этой точки зрения у картины вполне логичное завершение.

Харгрейв не исключает, что в будущем может снять приквел, где покажет предысторию главного героя и его знакомство с другим наемником, Гаспаром (Дэвид Харбор). В фильме он решает помочь Рейку, но вскоре предает его и погибает от рук Ови.

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