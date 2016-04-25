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Фото со съемок «Войны бесконечности»: Доктор Стрэндж в броне Железного человека

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Сценаристы Кристофер Маркус и Стивен МакФили пересмотрели блокбастер «Мстители: Война бесконечности» с фанатами и поделились несколькими интересными фотографиями со съемочной площадки. В частности, МакФили опубликовал фото со съемок альтернативной версии спасения Доктора Стрэнджа с корабля Эбенового Зоба, в которой верховный маг Земли появляется в броне Железного человека (рядом с Тони Старком).

«Были другие версии спасения. Некоторые были слишком крутыми (и длинными), чтобы оставить их в фильме. Остается только мечтать».

Ранее в сети появились концепт-арты этой сцены, где два супергероя обменялись гардеробом. На них Стрэндж в броне, а Тони парит в плаще левитации. В одном из видео со съемочной площадки также был замечен кадр с Робертом Дауни-мл. в плаще Стрэнджа.

Кроме этого, Маркус опубликовал фото с броней Халкбастер из пенопласта, ее использовали в качестве физической замены, чтобы потом добавить CG-версию на постпродакшене.

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Вот что еще рассказали Маркус и МакФили.

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