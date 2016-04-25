Фото со съемок «Войны бесконечности»: Доктор Стрэндж в броне Железного человека

Сценаристы Кристофер Маркус и Стивен МакФили пересмотрели блокбастер «Мстители: Война бесконечности» с фанатами и поделились несколькими интересными фотографиями со съемочной площадки. В частности, МакФили опубликовал фото со съемок альтернативной версии спасения Доктора Стрэнджа с корабля Эбенового Зоба, в которой верховный маг Земли появляется в броне Железного человека (рядом с Тони Старком).

«Были другие версии спасения. Некоторые были слишком крутыми (и длинными), чтобы оставить их в фильме. Остается только мечтать».

Ранее в сети появились концепт-арты этой сцены, где два супергероя обменялись гардеробом. На них Стрэндж в броне, а Тони парит в плаще левитации. В одном из видео со съемочной площадки также был замечен кадр с Робертом Дауни-мл. в плаще Стрэнджа.

Кроме этого, Маркус опубликовал фото с броней Халкбастер из пенопласта, ее использовали в качестве физической замены, чтобы потом добавить CG-версию на постпродакшене.

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Вот что еще рассказали Маркус и МакФили.

Глава Marvel Кевин Файги лично сообщил Джеймсу Ганну , что Гамора умрет в фильме.

Кевин Файги Джеймсу Ганну В картине есть отсылка к «Звездным войнам» — это сцена, где Гамора сообщает Таносу местонахождение Камня души.

«Звездным войнам» Они написали и сняли сцену воссоединения Брюса и Наташи. Ее вырезали.

Заковианский договор, введенный в «Первый мститель: Противостояние» , в фильме по-прежнему в действии.

«Первый мститель: Противостояние» Развалившийся на кубики Дракс и разрезанная на ленточки Мантис были взяты прямиком из комиксов Джима Старлина .

Джима Старлина Они попросили Тайку Вайтити включить в финал «Тор: Рагнарёк» прибытие корабля Таноса.

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