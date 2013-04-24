Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, обратился к Генеральной прокуратуре РФ с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на возможное оскорбление чувств верующих.

«Российское телевидение продолжает негативную практику показа перед Днем Великой Победы фильмов и сериалов, которые крайне односторонне, предвзято и даже искаженно показывают историю нашей страны, — считает Гаврилов. — В сериале, вызвавшем дискуссию в обществе, были озвучены имена и фамилии глубоко уважаемых российских муфтиев — руководителей централизованных религиозных организаций — в качестве политических заключенных, что по существу оскорбляет чувства верующих».

Парламентарий также направил в Министерство культуры РФ обращение «о прекращении практики использования бюджетных средств на производство фильмов, очерняющих историю страны, раскалывающих общество».

«Нам не нужны демонстрируемые перед аудиторией, особенно многочисленной в период самоизоляции, фильмы, которые провоцируют расколы в обществе, в частности разжигают межрелигиозную рознь, — говорит парламентарий. — Мы не покушаемся на свободу творчества. Но в год 75-летия Великой Победы, в переживаемое нашей страной сложное время борьбы с коронавирусом есть неоспоримая потребность демонстрации по государственным телеканалам произведений искусства, воспитывающих чувство гордости и патриотизма за неделимую историю нашей страны — Российской империи, Советского Союза и современной России».

«Зулейха открывает глаза» — экранизация одноименного романа. Действие разворачивается в 1930 году. У главной героини, Зулейхи, убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Вместе с тридцатью ссыльными, среди которых неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированные элементы и уголовники, мусульмане и христиане, она оказывается в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Объединившись, они начинают отстаивать у суровой природы и безжалостного государства свое право на жизнь.

После премьеры на сериал и его создателей обрушилась волна критики: проект обвиняли в русофобии и неуважении к истории страны. Подробнее о том, за что критиковали сериал «Зулейха открывает глаза», КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Источник: Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

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