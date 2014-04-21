Видео дня: Из фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» сделали триллер с рейтингом R

После «Один дома» и «Первый мститель: Противостояние» авторы YouTube-канала Corridor представили, как бы выглядела кровавая версия фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Они переработали все сцены с участием детей, с которыми происходят неприятности во время тура по фабрике, и добавили в них разные ужасы. В итоге получился мрачный триллер о маньяке в духе Джигсо из хоррор-франшизы «Пила».

В новой версии Август Глуп, застрявший в трубе, взрывается под давлением, а Виолетту Борегард перерабатывают на новые конфеты. Верука Солт падает в мусоропровод и разбивается на смерть, а Майк Тиви становится жертвой опытов с телепортацией. Главный герой, Чарли, в отличие от оригинала, погибает с дедушкой, перемолотый гигантским винтом.

На отдельном канале Corridor Crew авторы выложили видео о создании ролика.

Сейчас студия Warner работает над новой экранизацией произведений Роальда Даля о Вилли Вонке. По слухам, картина расскажет предысторию самой знаменитой повести Даля и покажет, как Вилли Вонка заработал свой капитал, создал фабрику и встретил умпа-лумпов.