Брэд Питт появился в новом дистанционном выпуске «Субботним вечером в прямом эфире»

10 апреля иммунолог и инфекционист, эксперт по коронавирусу доктор Энтони Фаучи пошутил, что в «Субботним вечером в прямом эфире» его должен сыграть Брэд Питт. Создатели передачи не смогли пройти мимо этого замечания и пригласили Питта исполнить роль Фаучи в открывающем номере нового выпуска 45-го сезона, который был вновь снят дистанционно.

В образе Фаучи Питт прокомментировал последние высказывания президента США Дональда Трампа об «относительно скором» появлении вакцины от коронавируса и о том, что «коронавирус однажды чудесным образом исчезнет». У Питта-Фаучи не нашлось слов только по поводу заявления Трампа, что против COVID-19 можно использовать дезинфицирующие средства и «ультрафиолетовый или очень сильный свет». В ответ на это он просто закрыл лицо рукой.

Кроме этого, в новом выпуске появилась трогательная реклама порносайта PornHub.

И ролик о Airbnb, где надоедливый иностранный гость из-за коронавируса вынужден остаться в гостях еще на месяц.

В записи передачи также принял участие Пол Радд, который разыграл скетч о разговоре со странным дальним родственником.

Кайл Муни у себя дома снял номер о том, как тяжело порой на вечеринке вспомнить чье-то имя.

Остальные скетчи нового эпизода «Субботним вечером в прямом эфире» можно посмотреть на YouTube-канале передачи.

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