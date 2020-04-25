Райан Рейнольдс сыграет в фильме о путешествиях во времени

Райан Рейнольдс исполнит главную роль в следующем фильме Шона Леви, режиссера «Живой стали» и трилогии «Ночь в музее». Главным героем пока что безымянной картины станет мужчина, который отправится в прошлое, где встретит 13-летнего себя, а также своего отца.

Фильм находится в разработке с 2012 года. Изначально он назывался «Нас зовут Адам» (похоже, это имя героя Рейнольдса), а главную роль мог сыграть Том Круз. Позднее Skydance начала работу над другой версией, сейчас ей занимается Джонатан Троппер, сценарист сериалов «Банши» и «Винил». Он же написал для Леви драмеди «Дальше живите сами».

Рейнольдс до этого уже работал с Леви над экшен-комедией «Главный герой». Фильм должен был выйти 3 июля этого года, но его отложили до декабря из-за вспышки коронавируса.

Дата премьеры фильма пока не названа. Съемки должны начаться в конце года, однако студия может пересмотреть свои планы, если пандемия COVID-19 не пойдет на спад.

Источник: THR

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