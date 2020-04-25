«Мстители: Финал» назван самым прибыльным фильмом 2019 года

Издание Deadline опубликовало список самых прибыльных фильмов, вышедших в 2019 году. При подсчетах учитывался чистый доход от кинопроката (за вычетом доли кинотеатров), выручка с домашнего видео и продажи телевизионных прав. Из полученной суммы журналисты вычли производственный бюджет, расходы на рекламу и прочие издержки. Все данные они получили из своих источников.

Список включает 25 фильмов. В нем есть не только франшизные проекты, но и лидеры наградного сезона. Так, «1917», получивший три «Оскара», принес создателям 77 млн. долларов чистого дохода. Для сравнения: выручка от «Шазама!» составила 74 миллиона, а от «Семейки Аддамс» — 76 миллионов.

Одним из самых прибыльных жанров по-прежнему является хоррор, во многом благодаря небольшим бюджетам. Год назад «Мы», второй фильм Джордана Пила, показал лучший старт в США среди оригинальных фильмов ужасов, а чистая прибыль от его проката достигла 119 млн. долларов. Также в списке есть «Проклятие Аннабель 3» (64 миллиона).

Девятый эпизод «Звездных войн» стал самым дорогим в новой трилогии — его бюджет составил 275 млн. долларов. Несмотря на это, картина Джей Джея Абрамса принесла Disney всего 300 миллионов чистого дохода, что гораздо меньше прибыли от «Последних джедаев» (417,5 миллионов) и «Пробуждения силы» (780 миллионов).

«Человек-паук: Вдали от дома» — не только самый кассовый фильм в истории Sony, но и самый прибыльный для студии в 2019 году. Сиквел принес 339 млн. долларов, обойдя «Возвращение домой» с его 200 миллионами.

Четвертую строчку занял «Джокер» с 437 млн. долларов. Половина этой суммы отошла партнерам Warner Bros. — Bron Studios и Village Roadshow. Также дополнительные 70 миллионов получит режиссер Тодд Филлипс (эта цифра сопоставима с бюджетом фильма).

В пятерку лидеров вошли четыре проекта Disney — «Капитан Марвел», «Король Лев», «Холодное сердце 2» и чемпион списка «Мстители: Финал».

25 самых прибыльных фильмов 2019 года:

Deadline ежегодно собирает финансовые показатели Голливуда. Самым прибыльным фильмом в 2013 году, по данным издания, стал «Гадкий я 2» (394 миллиона), в 2014-м — «Трансформеры: Эпоха истребления» (250 миллионов), в 2015-м — «Звёздные войны: Пробуждение силы» (923 миллиона), в 2016-м — «Тайная жизнь домашних животных» (374 миллиона), в 2017-м — «Звёздные войны: Последние джедаи» (417,5 миллионов), а в 2018-м — «Мстители: Война бесконечности» (600 миллионов) .

Источник: Deadline

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