Новые части «Миссия: невыполнима» отложили из-за коронавируса

Студия Paramount внесла изменения в расписание релизов из-за пандемии коронавируса. Теперь седьмая часть франшизы «Миссия: невыполнима» выйдет 19 ноября вместо 23 июля 2021 года, а восьмая — 4 ноября вместо 5 августа 2022-го.

Производство седьмого фильма должно было начаться в феврале в Венеции, но его заморозили после усиления эпидемии на территории Италии. Согласно источникам Variety, студия может полностью отказаться от съемок в этой стране.

Новую дату также получил фантастический боевик с Крисом Праттом «Война завтрашнего дня» — его прокат начнется 23 июля 2021 года. Кроме того, мультфильм «Щенячий патруль» выйдет 20 августа 2021-го, ремейк «Подземелья драконов» — 27 мая 2022 года вместо 19 ноября 2021-го, а хоррор «Spell» вообще исчез из расписания (он должен был выйти в августе этого года).

Paramount уже не первый раз корректирует график из-за пандемии. Ранее студия перенесла «Тихое место 2», «Топ Ган: Мэверик» и «Губку Боба в бегах».

Источник: Variety

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