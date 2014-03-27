5 лучших трейлеров недели: «Голливуд», «Великая» и «Космический корабль Земля»

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«Великая», первый сезон

После серьезной исторической драмы «Екатерина Великая» с Хелен Миррен пришел черед более легкомысленного и веселого проекта о становлении императрицы Всероссийской. Эль Фаннинг играет главную роль — молодую дочь немецкого князя Софию, которая устает от причуд избалованного царского супруга и решает взять управление огромной страной в свои руки.

«Голливуд», первый сезон

Райан Мёрфи обратился к прошлому «фабрики грез» и в новом сериале рассказывает, что происходило в Голливуде 1940-х. В центре сюжета — группа молодых людей, которые мечтают изменить мир и индустрию кино, но сталкиваются с непробиваемой стеной из тайн, традиций и денег.

«Голова», первый сезон

Международный проект, который выйдет на нескольких платформах, рассказывает о борьбе за выживание в не подходящих для этого условиях. Действие происходит на международной же антарктической исследовательской станции, где работают ученые из разных стран. Во время длительной полярной ночи героям предстоит столкнуться не только с культурными различиями, но и с неким неведомым ужасом, возможно, вызванным длительным нахождением в замкнутом пространстве.

«Космический корабль Земля»

Участник документальной секции фестиваля независимого кино «Сандэнс» поведает о любопытнейшем эксперименте. В 1991 году восемь человек добровольно изолировались в построенном ими самими сооружении, которое они назвали «Биосфера-2» («Биосфера-1», как они считали, — это наша планета). Внутри сооружения имелись все экосистемы Земли, и участники провели там два года, подробно фиксируя каждый день своей жизни на камеру и пытаясь привлечь внимание мирового сообщества к проблемам экологии. Критики же проекта утверждали, что это не что иное, как очередной культ.

«Лес любви: Еще глубже», первый сезон

Сериальная версия прошлогоднего криминального триллера Netflix «Лес любви». История о группе начинающих кинематографистов, которые оказываются под влиянием психопатичного манипулятора, вдохновлена реальными событиями и как нельзя лучше иллюстрирует творческий метод режиссера Сиона Соно (что в самом фильме и озвучивается прямым текстом): если не можешь совершить преступление в жизни, соверши его в кино. Школьницы с душевными травмами, запутанные отношения, психологическое давление и жестокие убийства — автор не разочарует поклонников.

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