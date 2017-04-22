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NBC выпустит специальный эпизод сериала «Парки и зоны отдыха»

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Канал NBC выпустит специальный эпизод ситкома «Парки и зоны отдыха»Новая серия будет длиться полчаса, а ее сюжет затронет тему самоизоляции — герои будут общаться друг с другом в дистанционном режиме, находясь дома.

В выпуске приняли участие главные актеры сериала, включая Эми Полер, Криса Пратта, Ника Оффермана, Обри Плазу, Рашиду Джонс, Азиза Ансари, Адама Скотта, Ретту, Роба Лоу и Джима О’Хейра. Работа над серией проходила удаленно, никто из артистов не покидал дом во время съемок.

Всю выручку от трансляции выпуска NBC перечислит организации Feeding America, которая борется с нехваткой продовольствия во время пандемии COVID-19. Ранее ее поддержали Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли, выделив 1 млн долларов.

«Парки и зоны отдыха» вышли в 2009 году и продлились шесть лет. Ситком снят в стиле мокьюментари и рассказывает о буднях сотрудников департамента парков и зон отдыха, расположенного в вымышленном американском городе Пауни. Главная героиня в исполнении Полер пытается справиться с бюрократией и нежеланием местных жителей что-то менять.

Специальный эпизод выйдет в ночь с 30 апреля на 1 мая.

Источник: Deadline

Все сезоны сериала «Парки и зоны отдыха» прямо сейчас доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

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