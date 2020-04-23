Сарик Андреасян снимет сериал о карантине с Дмитрием Нагиевым

Дмитрий Нагиев исполнит главную роль в сериале «Нагиев на карантине», режиссером которого выступит Сарик Андреасян, ранее работавший с актером над драмой «Непрощенный». Съемки 10-серийного проекта проходят в Подмосковье. Премьера первого эпизода состоится на видеосервисе Okko 30 апреля.

Как и следует из названия, сериал расскажет о жизни Нагиева в карантине. Привыкший все время проводить в движении, он теперь вынужден сидеть дома и заниматься обычными делами. Однако со временем он начинает понимать, что в самоизоляции нет ничего плохого. Даже наоборот, она позволила актеру по новому взглянуть на жизнь и научила ценить небольшие тихие моменты.

«Вы знаете, я работаю. Снимаю сериал „Нагиев на карантине“, поэтому я как-то не очень ощутил „счастье одиночества“ во время самоизоляции, — рассказал Нагиев в интервью изданию «НьюИнформ». — Я как работал, так и продолжаю работать. Сейчас мы с небольшой группой все трудимся на съемочной площадке — в масках, как и положено при карантине».

Каждый эпизод продолжительностью до 15 минут расскажет отдельную историю о жизни в карантине. Вместе с Нагиевым в проекте снимутся популярные актеры и звезды шоу-бизнеса.

18 апреля стало известно, что Андреасян планирует поставить экранизацию «Евгения Онегина» Александра Пушкина, сделанную в духе «Великого Гэтсби» База Лурмана.

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