Вышла полная версия трека Noize MC из заставки сериала «Последний министр»

На Яндекс.Музыке появилась полная версия композиции Noize MC «Последний министр», инструментальный вариант которой звучит в открывающих титрах одноименного сериала Романа Волобуева. Прослушать ее можно прямо сейчас, а 25 апреля она прозвучит в девятом эпизоде под названием «Трезвый путь».

Noize MC также записал комментарий к композиции. «Кино без саундтрека — это как текст песни без музыки. Он может быть хорошим, интересным, самодостаточным. Но когда мы добавляем музыку, то получаем дополнительную глубину и можем ощутить особенную эмоцию», — говорит он.

В своем Instagram музыкант рассказал, что первую версию композиции написал в декабре 2019 года после концерта в Ярославле. Трек он придумал в пять утра посреди вечеринки. Noize MC взял инструменты, поднялся к себе в номер и сделал первую инструментальную версию. Вскоре уже была готова версия, которая звучит в титрах.

«На следующей неделе я сочинил текст прямо в студии, сразу записал вокал и еще пару партий на гитаре с пониженным строем и укулеле, — написал музыкант. — Мне очень нравится результат, и я жду не дождусь, когда мы сможем рубануть эту песню живьем на концерте. Думаю, это будет наш новый большой лайв-боевик».

Полный саундтрек «Последнего министра», куда вошли оригинальная музыка композитора Вадима Некрасова и песни, которые звучат в сериале, можно прослушать на Яндекс.Музыке.

Сериал «Последний министр» — история мелкого чиновника Тихомирова, которого влиятельные политики хотят использовать, чтобы развалить недавно сформированное министерство перспективного планирования. Оказавшись на новом месте и не подозревая, что для него уготовили вышестоящие чины, Тихомиров берется за дело. В скором времени окружающие с ужасом осознают, что он действительно хочет изменить жизнь людей к лучшему.

В сериале снялись Ян Цапник, Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Сергей Епишев, Анна Шепелева, Софья Лебедева, Алексей Золотовицкий, Дарья Носик, Екатерина Носик и Сергей Степин.

«Последний министр» доступен для просмотра только на КиноПоиск HD.