КиноПоиск
Бюро находок

Находка дня: Актриса в изоляции воссоздала сцены из «Гамильтона», «Суини Тодда» и других мюзиклов

Обсудить0

В попытке скоротать время в карантине актриса Мэри Нили последний месяц своими руками воссоздает дома сцены из разных известных мюзиклов. Нили находится в изоляции одна и все сценки разыгрывает сама, переодеваясь в персонажей «Призрака оперы», «Отверженных», «Вестсайдской истории» и даже «Красавицы и чудовища». Музыку она оставила оригинальную.

«Отверженные»

«Юг Тихого океана»

«Весеннее пробуждение»

«Оклахома!»

«Богема»

«Музыкант»

«Призрак оперы»

«Свет на площади»

«Злая»

«Вестсайдская история»

«Магазинчик ужасов»

«Сонный провожатый»

«Бриолин»

«Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»

«Гамильтон»

«Красавица и чудовище»

Дарим подписку КиноПоиск HD на 45 дней всем, у кого нет действующей подписки. По промокоду POKAVSEDOMA доступно более 7 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. А еще вы сможете пользоваться всеми возможностями Яндекс.Плюс — это Яндекс.Музыка без ограничений, скидки в Яндекс.Такси и другие преимущества. Активировать здесь.

Обсудить

Смотрите также

Twitter дня: Сравнение нарядов Джареда Лето, Эзры Миллера и других звезд на MET Gala с пельменями
Бюро находок

Twitter дня: Сравнение нарядов Джареда Лето, Эзры Миллера и других звезд на MET Gala с пельменями

22 апреля2
Находка дня: Дэвид Линч держит «Заражение», «Человека-паука 2» и другие ваши любимые фильмы
Бюро находок

Находка дня: Дэвид Линч держит «Заражение», «Человека-паука 2» и другие ваши любимые фильмы

22 апреля3
Находка дня: Джон Уик против Карателя, Дэдпул против Зеленого Фонаря и другие кроссоверы
Бюро находок

Находка дня: Джон Уик против Карателя, Дэдпул против Зеленого Фонаря и другие кроссоверы

21 апреля15
Видео дня: Финальная битва в «Веноме» без спецэффектов
Бюро находок

Видео дня: Финальная битва в «Веноме» без спецэффектов

20 апреля7

Главное сегодня

Фильм недели: «Спутник» — sci-fi про Чужого в позднем СССР, мечтающий быть чем-то большим

Вчера17
Фильм недели: «Спутник» — sci-fi про Чужого в позднем СССР, мечтающий быть чем-то большим
Вышла полная версия трека Noize MC из заставки сериала «Последний министр»
КиноПоиск HD

Вышла полная версия трека Noize MC из заставки сериала «Последний министр»

23 минуты назад0
Уроки «Заражения», грехи «Кошек» и лицемерие «Аватара»: Лучшие видеоэссе начала года
Видеосалон

Уроки «Заражения», грехи «Кошек» и лицемерие «Аватара»: Лучшие видеоэссе начала года

Вчера9
Находка дня: Актриса в изоляции воссоздала сцены из «Гамильтона», «Суини Тодда» и других мюзиклов
Бюро находок

Находка дня: Актриса в изоляции воссоздала сцены из «Гамильтона», «Суини Тодда» и других мюзиклов

час назад0
«Это фильм об Эго»: Что Джеймс Ганн рассказал о «Стражах Галактики 2»

«Это фильм об Эго»: Что Джеймс Ганн рассказал о «Стражах Галактики 2»

2 часа назад0
Трейлер сериала «Великая»: Эль Фаннинг спасает Россию от тиранического Николаса Холта

Трейлер сериала «Великая»: Эль Фаннинг спасает Россию от тиранического Николаса Холта

Сегодня, 09:025
Вышел трейлер документального сериала о создании «Мандалорца»

Вышел трейлер документального сериала о создании «Мандалорца»

Вчера0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт