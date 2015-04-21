Находка дня: Актриса в изоляции воссоздала сцены из «Гамильтона», «Суини Тодда» и других мюзиклов

В попытке скоротать время в карантине актриса Мэри Нили последний месяц своими руками воссоздает дома сцены из разных известных мюзиклов. Нили находится в изоляции одна и все сценки разыгрывает сама, переодеваясь в персонажей «Призрака оперы», «Отверженных», «Вестсайдской истории» и даже «Красавицы и чудовища». Музыку она оставила оригинальную.
«Отверженные»
«Юг Тихого океана»
«Весеннее пробуждение»
«Оклахома!»
«Богема»
«Музыкант»
«Призрак оперы»
«Свет на площади»
«Злая»
«Вестсайдская история»
«Магазинчик ужасов»
«Сонный провожатый»
«Бриолин»
«Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»
«Гамильтон»
«Красавица и чудовище»
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